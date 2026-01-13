"Travel-ando" y los recorridos guiados para redescubrir la historia del centro capitalino

Conocer la historia cultural, arquitectónica y social de la ciudad se presenta como una experiencia enriquecedora tanto para turistas como para los propios residentes. Muchas veces, quienes transitan a diario por las calles del centro desconocen los relatos, datos curiosos y huellas del pasado que se esconden detrás de edificios emblemáticos, plazas históricas y antiguos espacios institucionales. En ese contexto, surge "Travel-ando", una propuesta de turismo urbano que invita a mirar la ciudad con otros ojos.

La iniciativa es impulsada por guías de turismo especializados en patrimonio cultural y propone una serie de recorridos guiados por el casco céntrico, combinando caminatas recreativas con información histórica y social de gran valor. El objetivo es ofrecer un tour dinámico y accesible, que no solo fomente una actividad saludable al aire libre, sino que también aporte conocimientos sobre la arquitectura, la arqueología y los procesos culturales que marcaron el desarrollo de la ciudad.

"Travel-ando" está pensado como una experiencia integral, en la que el paseo se convierte en una herramienta para reconstruir la memoria colectiva y revalorizar espacios que forman parte de la identidad local. La propuesta contempla tres circuitos temáticos diferentes, todos con punto de partida en el corazón urbano: la Plaza 25 de Mayo, uno de los espacios más representativos de la ciudad.

Tres circuitos para recorrer el centro histórico

Uno de los recorridos disponibles es el circuito religioso, que combina puntos clave de fe, historia y arquitectura. Durante el paseo, los participantes visitan la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, el Convento San Francisco, el Obispado, la Iglesia Corazón de María y el tradicional paseo de La Alameda. Este circuito permite conocer no solo el valor espiritual de estos espacios, sino también su relevancia histórica y su aporte al desarrollo urbano. La duración estimada del recorrido es de aproximadamente tres horas y media.

Otra de las opciones es el circuito Museos, una propuesta orientada a quienes desean profundizar en el patrimonio cultural a través de edificios históricos que hoy funcionan como espacios de conservación y difusión. El itinerario incluye el Museo Adán Quiroga, el Museo de la Virgen del Valle, el Museo Histórico, el Museo Caravatti y la Plaza 25 de Agosto. A lo largo de unas tres horas de caminata, los guías brindan detalles sobre las colecciones, las historias que albergan estos espacios y su importancia dentro del entramado cultural local.

El tercer recorrido es el circuito Histórico-Arqueológico, que propone un abordaje más amplio del pasado institucional y urbano de la ciudad. El paseo contempla la Ex Casa de Gobierno, actualmente CATA, la Plaza 25 de Mayo, la Casa de la Cultura, el Cine Teatro Catamarca, el Convento San Francisco y el Museo Adán Quiroga. Al igual que el circuito religioso, este trayecto tiene una duración aproximada de tres horas y media y permite comprender la evolución arquitectónica y social de la ciudad a lo largo del tiempo.

Días, horarios y recomendaciones

Los paseos de "Travel-ando" se realizan de lunes a domingo a las 16.30 horas, y también los lunes y miércoles a las 9 de la mañana, ofreciendo opciones tanto para residentes como para visitantes. El punto de encuentro es la Cabina de Información Turística ubicada en la Plaza 25 de Mayo.

El costo de la actividad es de $15.000 por persona, con descuentos exclusivos para menores de 10 años. Desde la organización recomiendan asistir con agua, gorra o sombrero, protector solar, lentes de sol y calzado cómodo, para disfrutar plenamente de la experiencia.

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 383 452-8714.