Turismo interno: el ingreso y los requisitos van a ser manejados por los COE

La anunciada reactivación del turismo tiene, en el caso de nuestra provincia, un principio de parcialidad. Esto porque de las 36 comunas que componen el mapa de nuestra provincia, solo 20 han adherido a la etapa de convivencia. Esto genera que los ingresos y requisitos sean dispares y no se pueda emitir una norma o protocolo uniforme para toda la provincia desde la Dirección de Transporte.

Así lo confirmó la titular del organismo, Andrea Álvarez, quien además refirió que todo sigue estando supeditado al COE de cada departamento.

“Uno de los departamentos que dejaron entrar en este tiempo es Andalgalá, pero de los otros departamentos, hace varios meses que no tenemos respuesta, porque en realidad todo depende del COE local. Lo que se busca es unificar criterios y espero que en este tiempo podamos hacerlo. Ya estamos abierto lo que es el turismo interno para que no existan complicaciones para los ciudadanos de la provincia y poder, de una vez, habilitar el transporte interurbano”, detalló la funcionaria en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo.

Álvarez mostró su preocupación por el efecto que esto provocará en el ya activado servicio de larga distancia que ya llega a nuestra provincia, y que ante esta realidad no podrá ingresar al interior de Catamarca. “Por eso, estamos tratando de unificar los criterios, porque hay jurisdicciones que pedían PCR o cuarentena de siete o catorce días”, señaló, a la vez que explicó que para evitar inconvenientes y aclarar dudas previamente, el pasajero debe consultar en la web de www.argentina.tu.ar o en www.argentina.gob.ar, donde se detallan los requisitos de ingreso a cada destino del país.

Límites y contagios

Por su parte, Juan Pablo Sánchez, intendente de Santa María, confirmó a la emisora radial que cada municipio tiene una modalidad diferente y que esto sucede por cuanto se intenta cuidar la salud de la región, por lo tanto, si un turista arriba desde otra provincia y desea proseguir viaje al interior de Catamarca, deberá previamente hacer la consulta de requisitos. En el caso santamariano, se toma la determinación de generar más controles por su cercanía con localidades salteñas y tucumanas, donde el rebrote del Covid-19 vuelve a poner alertas. “Nosotros, no solamente resguardamos el ingreso a la ciudad de Santa María, sino que a todo el oeste catamarqueño, desde Salta y Tucumán”, aseguró.