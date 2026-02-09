Un músico argentino interpretó el Himno en las Islas Malvinas y conmovió al país

Un gesto sobrio y profundamente simbólico fue suficiente para generar una fuerte conmoción en redes sociales. El músico argentino Alejandro Pereyra compartió un video en el que se lo ve interpretando una versión instrumental del Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas, un territorio cargado de historia y sensibilidad para todo el país, incluida la sociedad catamarqueña, donde la causa Malvinas mantiene una fuerte presencia en la memoria colectiva.

La grabación fue realizada al aire libre, sin exhibiciones ni estridencias. Solo el sonido del bandoneón, el viento del paisaje isleño y la figura del músico bastaron para construir una escena de alto impacto emocional. La interpretación, de carácter solemne y respetuoso, se viralizó rápidamente y recibió mensajes de apoyo desde distintos puntos de la Argentina y del mundo.

Pereyra se encuentra recorriendo la región junto a su pareja y compañera artística, la cantante bahiense Fiorella Guidi. Ambos llevan adelante una travesía personal y musical que días atrás los condujo a la Antártida y que actualmente continúa en las Islas Malvinas, donde decidieron registrar este momento.

En diálogo con el medio La Brújula 24, el bandoneonista explicó que la decisión de tocar el Himno no fue improvisada. "Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión", relató.

El músico describió la experiencia de estar en Malvinas como difícil de poner en palabras. "Más allá de que no estuviéramos mostrando ninguna simbología, el hecho de simplemente estar ahí es como estar caminando dentro de un cuadro, súper especial", expresó, reflejando la carga emocional del momento.

Para Pereyra y Guidi, llegar a las islas fue un sueño inesperado, aunque atravesado por sentimientos encontrados. "Nosotros como artistas nunca hubiéramos pensado poder visitar las Islas, así que eso realmente fue un sueño... un sueño un poco triste", señaló. "Llegás con toda la ilusión de conocer ese lugar, de pisar ese suelo y ver la historia, pero la verdad es que no te encontrás un buen recibimiento".

En su testimonio, el músico remarcó una sensación que lo marcó profundamente: la ausencia de símbolos argentinos en el territorio. "Podés andar, podés charlar con la gente, pero no hay una pizca de argentinidad ahí y eso duele. Así que intentamos llevarla nosotros", afirmó, al explicar el impulso detrás de su interpretación.

El video fue recibido con una amplia muestra de afecto. Los comentarios destacaron el valor simbólico del gesto y reivindicaron a las Islas Malvinas como parte inseparable de la identidad argentina. Para muchos usuarios, la interpretación se vivió como un homenaje respetuoso que une música, memoria y soberanía.

Alejandro Pereyra cuenta con más de diez años de trayectoria como bandoneonista, arreglador y compositor. Ha grabado varios discos, realizado giras internacionales y en 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival, en Estados Unidos.

Su vínculo con el instrumento es, según él mismo describe, íntimo. "Me gusta tocarlo porque parece que respira", confesó. Si bien el bandoneón suele asociarse al tango, Pereyra ha explorado distintos géneros, incluso incorporándolo en una banda de cumbia en sus comienzos.

Actualmente, junto a Fiorella Guidi integra un dúo regional que trabaja con una empresa de cruceros holandesa, donde representan musicalmente a América del Sur. "Dentro de este crucero somos el dúo regional, tocamos música argentina principalmente", explicó. Además, aprovecharon el viaje para difundir su reciente disco, Era Hora.

La interpretación del Himno en Malvinas se suma así a una serie de experiencias artísticas que combinan identidad, territorio y emoción, y que reavivan la memoria colectiva desde un lenguaje universal como la música.