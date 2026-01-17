Un truco casero que gana popularidad: papel film en las rejillas para evitar olores y plagas

Las rejillas del baño, la cocina o el lavadero suelen convertirse en un foco de malos olores y acumulación de grasa en los hogares. En provincias como Catamarca, donde el calor favorece la proliferación de insectos y potencia los olores, un truco doméstico simple comenzó a ganar cada vez más adhesión: colocar papel film sobre las rejillas.

El método se basa en una acción sencilla pero efectiva. El papel film funciona como una barrera que bloquea los olores que ascienden desde el desagüe, impide la salida de mosquitas, cucarachas y otros insectos provenientes de la cañería, y evita que suban restos de suciedad, grasa o comida.

Para qué sirve colocar papel film en las rejillas

La técnica resulta especialmente útil en:

Baños, cocinas y lavaderos.

Viviendas con problemas recurrentes de olores en los desagües.

Épocas de altas temperaturas, cuando aumentan los insectos.

Hogares que buscan reducir la limpieza constante de las rejillas.

Cómo colocar el papel film: paso a paso

Para que el truco funcione correctamente, se recomienda seguir estos pasos:

Limpiar bien la rejilla y la zona circundante.

Cortar un trozo de papel film lo suficientemente grande para cubrirla.

Colocar el film bien tenso sobre la rejilla.

Ajustarlo por los bordes para lograr un buen sellado.

Si es necesario, colocar la tapa de la rejilla encima para asegurar el cierre.

Cambiar el papel film cada dos o tres días para mantener su efectividad.

Recomendaciones a tener en cuenta

Si bien se trata de un método casero seguro y económico, no se aconseja utilizar papel film en rejillas por donde corre agua de forma constante, como duchas o piletas, ni en aquellas que requieren circulación de aire. Tampoco se debe prolongar su uso sin reemplazo, ya que puede acumular suciedad.

Especialistas remarcan que esta técnica es útil para prevenir malos olores, pero no reemplaza una limpieza profunda periódica de las rejillas y cañerías.