Unos alumnos acosaban a su compañera y le depilaron las cejas

Un nuevo caso de bullying repercutió gracias a las redes sociales. Celeste Calabria denunció a través de su cuenta en Facebook que las autoridades educativas no tomaron cartas en el asunto por la agresión y acoso que sufrió su hija pequeña a manos de sus compañeros de primer grado en la Escuela N°4 de Monte Grande, en la localidad bonaerense Esteban Echeverría.

“Cómo duele ver a un hijo así... llorar por miedo, llorar por bronca, llorar porque se expresó y nadie la escuchó...”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Cuando se hizo presente en el colegio para reclamar por el hecho traumático que vivió su pequeña hija, le respondieron que creían que la nena había venido así desde su casa. También contó que la alumna se acercó a la maestra y le comentó lo que había pasado, y la docente le contestó: “Andá a sentarte”.

La mujer, además, aseguró que exigió que saquen a esos chicos que siempre hacen bullying en el colegio, pero le respondieron que no lo iban a hacer. Finalmente es ella quien no va a mandar más a su hija a esa institución.

Cuando la menor pudo expresarse, le comentó que los nenes la habían llevado a la parte del colegio que están arreglando y la pusieron contra la pared. Allí le rasuraron la ceja con la maquinita de afeitar y le dijeron que no dijera nada.

La menor le confesó a su mamá: “Yo le dije a la seño y me dijo 'andá a sentarte", y prosiguió: “Todos le dicen a la seño que estos nenes me burlan porque me dicen gorda y me pegan”.

Por último la nena describió el hecho sucedido frente a una asistente social y otra acompañante. “Fue la voz de tantos niños que callan”, señaló Celeste.

Con respecto a la maestra, le informaron que “lo iban a solucionar” y continuó: “Estoy esperando a ver qué hacen mientras tanto no lo dejo así, mi hija no va a asistir, entre tantas pavadas que me dijeron yo espero que se haga justicia, por Ailu y por todos los nenes", aseveró.

Tras la magnitud que tomó el caso en la publicación realizada por Celeste, se generó un ida y vuelta entre otros padres y madres, de diferentes colegios, que se sintieron identificados por haber vivido situaciones similares. Finalmente juntarán firmas y presentarán un escrito a los inspectores escolares de Esteban Echeverría.