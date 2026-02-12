Urgente: buscan a Dora Luisa Vega en San Isidro

La desaparición de Dora Luisa Vega, una vecina de 66 años residente de la localidad de San Isidro, ha puesto en máxima alerta a las fuerzas de seguridad y a la comunidad del departamento Valle Viejo. El rastro de la mujer se perdió el pasado martes 11 de febrero de 2026 a las 5:00 de la madrugada, momento en el que salió de su domicilio con la intención de trasladarse hacia la sucursal del Banco Nación de Villa Dolores. Desde aquel instante, no se ha reportado ninguna novedad sobre su ubicación, lo que motivó a la Policía de Catamarca a activar de inmediato un protocolo de búsqueda exhaustivo para garantizar su integridad.

La vulnerabilidad de su cuadro clínico

El caso reviste una gravedad particular debido a que Dora presenta un diagnóstico médico de Síndrome Confusional Agudo (SCA). Esta condición clínica sugiere que la mujer podría estar atravesando un episodio de desorientación severa en tiempo y espacio, lo que le impediría reconocer su entorno, recordar su dirección o comprender la situación en la que se encuentra para solicitar ayuda de manera efectiva.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jeans azul, una remera de mangas cortas y zapatillas de color rosado. En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,57 metros de estatura, posee tez trigueña, ojos marrón oscuro y lleva el cabello corto de color negro.

Cooperación ciudadana y canales oficiales

La investigación se encuentra bajo la órbita de la División Trata de Personas y la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, organismos que trabajan de forma coordinada para reconstruir sus últimos movimientos. Las autoridades han enfatizado que la colaboración de la población es una pieza clave en este rompecabezas, instando a cualquier persona que pueda aportar un dato, por pequeño que resulte, a comunicarse de forma inmediata.

Para ello, se han puesto a disposición la línea de emergencias 911, el número de telefonía fija 3834-437835 y el contacto de telefonía móvil o WhatsApp 3834-008879, con el fin de centralizar cualquier información que facilite el hallazgo de la mujer.