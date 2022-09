UTA confirmó el pago del bono de $25.000 a los trabajadores a nivel local

La Unión Tranviarios Automotor obtuvo esta semana una importante recomposición salarial pedida ante el Ministerio de Trabajo "con carácter de urgente". En función de esto los choferes tanto de corta como media distancia recibirán un pago -por única vez- de un bono no remunerativo de 25.000 pesos.

A nivel local, la seccional que dirige Juan Vergara confirmó el pago para los trabajadores, el que se hará efectivo, según lo acordado en dos cuotas. La primera de ellas será este 20 de septiembre por $10 mil; y la segunda se hará efectiva el 14 de octubre con los $15 mil restantes. El secretario general de UTA indicó en declaraciones a Radio Centro que luego de esto quedo abierto el diálogo "para lo que se viene", por cuanto consideró que con el ritmo de inflación que se sostiene en el país no sería ilógico pensar en otras recomposiciones salariales.

Enojo con Leiva

Consideró luego que el gremio fue sorprendido por las declaraciones del Director de Transporte al ser consultado por los controles que se efectúan a las empresas, esto en relación a lo sucedido con el accidente de la empresa 25 de Agosto. Guillermo Leiva había indicado que las verificaciones no se realizan para no presionar a las empresas y que estos, en todo caso debían ser materia de UTA. En este sentido, Vergara sentenció "estamos con cierto enojo porque ha tirado toda la culpa al gremio, porque los controles no son gremiales. El ente encargado es la Dirección de Transporte. Es más, las denuncias por las re cargar horarias las venimos realizando nosotros y no obtuvimos respuesta".

En este punto marcó, tal como se planteó ya en otro momento, la solución es volver a reimplantar la libreta del trabajador. Allí el chofer marcaría los horarios y el detalle de los días, por lo que quedaría claro cuando se comienza a cargar con más viajes, que es lo que estaría generando el cansancio y los accidentes.