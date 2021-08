Vacunación con Moderna: el cronograma completo para la semana

El Ministerio de Salud de la provincia informa que desde el lunes 9 al jueves 12 de agosto se colocarán dosis de la vacuna Moderna para completar el esquema de vacunación de personas de 60 a 69 años, con o sin factores de riesgo asociados a Covid, que recibieron primera dosis de Sputnik V (componente 1) hasta el día 19 de junio inclusive.

Los operativos se llevarán a cabo en los Nodos Predio Ferial y Poli Sur, sólo para residentes de Capital, según el siguiente cronograma:

·LUNES 9

NODO PREDIO FERIAL

Personas de 69 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 13 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento.

NODO POLI SUR

Personas de 68 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 12 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento.

·MARTES 10

NODO POLI SUR

Personas de 63 a 67 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 12 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento.

NODO PREDIO FERIAL

Personas de 62 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 13 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento.

·MIÉRCOLES 11

NODO PREDIO FERIAL

Personas de 61 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 13 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento.

NODO POLI SUR

Personas de 60 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 12 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Terminaciones de DNI 0, 1, 2, 3 y 4.

·JUEVES 12

NODO POLI SUR

Personas de 60 años, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 12 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Terminaciones de DNI 5, 6, 7, 8 y 9.

NODO PREDIO FERIAL

REZAGADOS. Personas de 61 años o más, con o sin factores de riesgo, que recibieron la 1ºdosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 08 a 13 hs. (apellidos de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (apellidos de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento.

Se recuerda que las personas pueden optar de manera voluntaria por completar el esquema con la misma vacuna con la que se inició, o completar el esquema con alguna de las alternativas, si la vacuna utilizada como primera dosis no estuviese disponible.

Rogamos a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria (edad y fecha de aplicación de la primera dosis) para no crear congestión.

Se debe asistir con carné de vacunación y un documento que acredite nombre, edad y domicilio; deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.) y no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).