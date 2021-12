Vecinos del asentamiento La Laguna inician vigilia para evitar el desalojo del miércoles

El viernes bajo la consigna: "No al desalojo en La Laguna" vecinos, el Movimiento Popular Catamarca y Barrios de Pie marcharon por el centro capitalino reclamando para que el desalojo que emitió la justicia sobre el asentamiento no se cumpla. La protesta iniciada hace meses ya tuvo otras fechas puestas por la Justicia y siempre hubo una promesa desde la Vivienda, que generaba el levantamiento de la medida. Ahora con un nuevo plazo, que aparenta ser definitivo, las veintitrés familias del asentamiento se han propuesto hacer vigilia mientras esperan que la promesa oficial vuelva a surtir el efecto esperado.

Los vecinos acompañados por la agrupación Barrios de Pie se hicieron presente hoy en el CAPE, pare reclamar ante el Ministerio de la Vivienda por la promesa hecha de hacerse cargo del terreno donde están las familias. Allí, aunque no fueron recibidos por su titular, Fidel Sáenz, sí les indicaron que están esperando “que no sigan con el desalojo. Eso nos dijo el director de la Vivienda que está a cargo en el lugar de Germán Kranevitter pero lo mismo tenemos el temor de ser desalojados el 15 de diciembre”, manifestó a Diario La Unión Alejandra, una vecina del asentamiento.

Recordemos que alrededor de veintitrés las familias fueron intimadas, a través de una orden judicial, a dejar el lugar este próximo 15 de diciembre. Y ellos reclaman lo que se les había prometido, que no es otra cosa que un terreno a cambio de desalojar, sin embargo, esto no se cumplió hasta la fecha. Mientras aguardan que la Vivienda accione lo prometido ante la Justicia, quienes se reconocen ocupantes, dicen sentirse agobiados por la incertidumbre. “Nos están destruyendo físico y moralmente. Para los pobres no hay derecho. La ley es para los ricos. Mientras que las veintitrés familias van a pasar unas fiestas sin saber si son en la calle o no. Estamos cansados de todo esto pero vamos a esperar el 15 la orden del desalojo en los terrenos”, sentenció con dolor la vecina.

El reclamo

Recordemos que la cartera que dirige Fidel Sáenz se había comprometido en avanzar con una solución sobre los terrenos que los ocupantes reconocen como usurpados. Mientras se analizaba el lugar donde van a ser trasladados, se debía presentar documentación que avalara que el organismo está trabajando sobre el tema. Ahora desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se les indicó a las familias, que si el desalojo se frena una vez más, la solución definitiva estaría recién en el mes de mayo, cuando las tierras tengan ya luz y agua y puedan ser loteadas y documentadas.