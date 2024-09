Vecinos de Santa María cortaron ruta en protesta por las tarifas de luz y presionan por respuestas

Primero se habían manifestado frente a las oficinas de la empresa Ec Sapem, procurando tener una respuesta al fuerte incremento del servicio eléctrico. Ahora y ante la falta de respuesta, los vecinos de Santa María procedieron a dar un paso más y este jueves optaron por cortar el ingreso norte de este departamento.

En el lugar, vecinos indignados mostraron las facturas con los impresionantes aumentos.

La medida de esta jornada es en procura no solo de tener una solución sino de visibilizar el reclamo que se mantiene firme. En cuanto a la dinámica de la protesta, la misma inició a las siete de la mañana y en principio sería hasta el mediodía, con liberación del tránsito por un lapso de 10 minutos durante 1 hora.

Norma, una de las vecinas manifestantes, en diálogo con Info de Los Valles reiteró que el elevado valor de la facturación es “muy mucho y no se puede vivir así. Por eso estas manifestaciones van a seguir. No vamos a parar hasta que nos den una solución. Luego apunto no solo a lo abultado del cobro sino deslizó que el consumo está siendo mal calculado. Y esto lo decimos porque hay casas que tiene facturado un consumo de 2.300 wats, cuando lo normal en todo domicilio es de 600 a 800 wats, dependiendo de la cantidad de electrodomésticos”.

Recordemos que para generar una respuesta o solución al importante incremento de las boletas de luz hace unas semanas se conformó un Foro de Concejo Deliberantes con la intención de lograr un subsidio, lo que hasta la fecha no se ha concretado. A esto se debe sumar que el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán, también mostró preocupación por los altos costos. “Hoy la gente no está pudiendo pagar la luz (...) Quizás el servicio no es caro o quizás es el valor real, pero los sueldos son muy bajos", había indicado.

No obstante, esto, desde la Provincia la respuesta dada por la ministra de Economía, Alejandra Nazareno fue que el incremento tarifario es una medida nacional y que sobre eso no se tiene injerencia alguna el Ejecutivo provincial.