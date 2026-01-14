Verano en Catamarca: Exposición textil, taller de cerámica, folklore y gastronomía en Casa de la Puna

La Casa de la Puna abre nuevamente sus puertas para proponer actividades recreativas y con identidad local, en el marco de la agenda Verano 2026 que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

El atractivo turístico ubicado Padre D' Agostino s/n, esquina Avenida Recalde) recibe a los visitantes de lunes a domingos de 8 a 12 hs. y de 16 a 20 hs. con visitas guiadas al taller de arte textil que muestra el trabajo en telar de artesanas locales y la exposición de prendas, en los siguientes horarios: 9, 10,11, 17, 18 y 19 hs..

Este viernes 16, se brindará un taller de cerámica para las infancias (6 a 12 años) denominado "Mini alfareros", de 18:30 a 20:30 hs. A cargo de la artesana Mao Olmedo. Se trata de una actividad sin costo con inscripción previa al contacto: 3834 683648.

A partir de las 22 hs. el espacio Achalay, invita a la "Peña en el patio" que contará con la actuación del folklorista Facundo Ortega y el Dúo Achalay, conformado por Lucas Piedras y Matías Gimenez. El derecho de espectáculo costará $ 8.000.

Además, se podrán degustar las tradicionales empanadas al horno de barro, entre otras comidas y vinos regionales. Para consultas y reservas se puede llamar al 3834 525328.

Cabe destacar que la Agenda Verano 2026 "El verano va con vos" se podrá encontrar en la página web: www.sfvc.tur.ar, o en la redes sociales: SFVC Turismo.