¿Cómo va a estar el tiempo en Catamarca este lunes?

El inicio de semana en Catamarca estará marcado por un marcado ascenso de temperatura hacia la tarde, fuertes ráfagas de viento del Norte y una probabilidad de tormentas aisladas. Así lo indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, lo que anticipa una jornada cambiante en sus condiciones.

Durante la madrugada, el viento del Norte comenzó a soplar con intensidad. Y ya durante la mañana, las condiciones ventosas van a ir en aumento. La temperatura ascenderá a 28 grados. El Innombrable continuará predominando del Norte con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h y con ráfagas que van a ubicarse entre los 60 y 69 km/h.

La tarde será el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima prevista de 35 grados. El tiempo seguirá ventoso, con una leve probabilidad de precipitación. El viento mantendrá su dirección con velocidades e intensidades iguales a la hora anterior. El calor y la intensidad del viento configurarán así el tramo más exigente del día en términos climáticos.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones. Se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que aumentará y se ubicará entre 10 y 40%. La temperatura descenderá a 30 grados, aunque continuará siendo elevada. El viento seguirá soplando del Norte, pero con menor intensidad, entre 13 y 22 km/h. Para este período no se especifican valores de ráfagas.