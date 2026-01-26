¿Vuelve la lluvia a Catamarca?: Así va a estar este lunes

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad dice presente desde la madrugada de este último lunes de enero. En ese tramo inicial del día, la temperatura rondó los 25 grados y el viento ya marcó presente.

Con el avance de la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán mejoras. Se esperan tormentas, con una probabilidad de lluvias que ascenderá al 40-70 por ciento. La temperatura irá en ascenso y alcanzará los 26 grados, mientras que los vientos rotarán al Oeste, con intensidades más moderadas, de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el escenario se mantendrá similar, con tormentas persistentes y chances de precipitación que continuarán entre el 40 y el 70 por ciento. Será el momento más cálido del día, con una temperatura máxima estimada en 30 grados. El viento soplará desde el sector Sudoeste, manteniendo velocidades de la hora anterior, lo que podría aportar algo de alivio térmico, aunque sin disipar la inestabilidad.

Hacia la noche, el pronóstico indica un empeoramiento de las condiciones, con tormentas fuertes previstas para el cierre de la jornada. La temperatura descenderá levemente hasta los 28 grados, mientras que el viento cambiará su dirección al Noreste, con intensidades más bajas, de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá elevada, nuevamente en el rango del 40 al 70 por ciento.

A lo largo de toda la jornada no se esperan ráfagas significativas informadas, aunque la presencia de tormentas —especialmente hacia la noche— podría generar episodios de lluvia intensa en cortos períodos de tiempo. En cuanto a la inestabilidad, vale indicar que estará presente a lo largo de toda la última semana de enero, variando en intensidad conforme se acerque el fin de semana.