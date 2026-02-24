¿Cuáles son los juegos de casino que más pagan?

El atractivo de los casinos y las apuestas deportivas online, reside no solo en la diversión y emoción que ofrecen, sino también en la posibilidad de ganar dinero. Sin embargo, no todos los juegos de casino ofrecen las mismas probabilidades de pago, y es importante entender cómo funcionan las estructuras de pago y el Retorno al Jugador (RTP). En este artículo, repasamos algunos de los juegos que pueden ofrecer mayores pagos y te explicamos cómo el RTP influye en tus probabilidades de ganar.

¿Qué es el RTP y cómo funciona?

El Retorno al Jugador (RTP, por sus siglas en inglés) es un porcentaje que indica cuánto dinero de las apuestas totales hechas por los jugadores se devuelve, en promedio, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si un juego tiene un RTP del 96%, esto significa que por cada $100 apostados, el juego devolverá $96 a lo largo del tiempo. El RTP no asegura ganancias inmediatas, ya que está calculado en función de un número elevado de jugadas, pero es un buen indicador para conocer qué juegos pueden ofrecer mejores oportunidades de pago a largo plazo.

Algunos juegos de casino son conocidos por tener RTP altos, lo que puede traducirse en mayores pagos potenciales. A continuación, repasamos el top 5 de juegos en Argentina que ofrecen los mejores retornos.

1. Blackjack - RTP de hasta 99.5%

El Blackjack es uno de los juegos de casino con el RTP más alto, especialmente si se juega con la estrategia óptima. Este juego de cartas puede ofrecer un RTP de hasta el 99.5%, lo que significa que el casino tiene una ventaja mínima sobre los jugadores. La razón por la que el Blackjack tiene un RTP tan alto es porque, a diferencia de otros juegos, en este el jugador puede influir en el resultado con decisiones estratégicas, como cuándo plantarse o pedir otra carta.

Sin embargo, es importante recordar que el RTP puede variar según la versión de Blackjack que se juegue y las reglas específicas del casino.

2. Ruleta Europea - RTP de 97.3%

La Ruleta Europea es otro juego conocido por su alto RTP, en este caso del 97.3%. La clave de su atractivo está en que solo tiene un único cero (0), a diferencia de la Ruleta Americana que tiene un doble cero (00), lo que reduce la ventaja de la casa. En la ruleta, la suerte es el factor predominante, pero las probabilidades son más favorables en la versión europea, ya que hay menos números que pueden beneficiar al casino.

Los jugadores pueden hacer apuestas con diferentes niveles de riesgo y pago, pero siempre con el mismo RTP, lo que hace de la ruleta un juego equilibrado para muchos.

3. Poker - RTP de hasta 99.54%

El Poker, especialmente la variante Jacks or Better, es otro juego con uno de los RTP más altos, que puede alcanzar hasta el 99.54%, si se juega con la estrategia adecuada. En este juego, el jugador necesita formar una mano de poker de cinco cartas, y el pago depende de la fuerza de la mano formada.

Al igual que en el Blackjack, la estrategia es fundamental en el Video Poker. Saber cuándo mantener una mano y cuándo plantarse puede influir significativamente en el resultado. Esta mezcla de habilidad y suerte hace que el Video Poker sea una opción atractiva para aquellos que buscan maximizar sus pagos.

4. Tragamonedas (Slots) - RTP variable entre 92% y 98%

Las tragamonedas son extremadamente populares en Argentina y en todo el mundo. Aunque el RTP de las tragamonedas puede variar considerablemente, algunas ofrecen tasas de hasta el 98%. Es importante informarse antes de jugar, ya que muchos casinos publican el RTP de sus tragamonedas, permitiendo así a los jugadores poder elegir las que ofrecen mayores probabilidades de ganar.

Las slots con un RTP alto suelen estar entre los juegos más jugados en plataformas de casino online. Sin embargo, cabe destacar que, aunque el RTP pueda ser alto, las tragamonedas también son juegos muy volátiles, lo que significa que puedes ganar grandes premios en una sola tirada o perder varias veces seguidas.

5. Baccarat - RTP de hasta 98.94%

El Baccarat es otro juego de cartas que ofrece un RTP elevado. En la versión más común, la banca (la casa) tiene una ligera ventaja sobre el jugador, con un RTP de alrededor del 98.94% si se apuesta a la banca. Aunque las decisiones del jugador en este juego son más limitadas que en el Blackjack o el Video Poker, el Baccarat sigue siendo una opción popular entre quienes buscan juegos con mejores probabilidades de pago.

La simplicidad del Baccarat lo convierte en un juego atractivo tanto para jugadores principiantes como experimentados, y el bajo margen de la casa lo presenta como una excelente opción para aquellos que buscan maximizar sus posibilidades de ganar.

Factores a tener en cuenta al elegir un juego de casino

Elegir qué juego de casino jugar no solo debe depender del RTP, sino también de otros factores como la volatilidad, las reglas del casino y, por supuesto, las preferencias personales. Los juegos con RTP más altos pueden ofrecer mejores probabilidades de ganar a largo plazo, pero aquellos con una mayor volatilidad pueden ofrecer pagos más grandes en menos jugadas. En resumen, la elección del juego adecuado depende de tu estilo de juego, tu tolerancia al riesgo y tus expectativas de pago.