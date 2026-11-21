Grand Theft Auto: Vice City, el clásico que Rockstar lanzó en 2002, puede jugarse gratis desde una computadora y directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar el videojuego. Una adaptación independiente permite controlar a Tommy Vercetti, avanzar en las misiones de la historia o recorrer libremente la ciudad costera que da nombre al título.

La aventura transcurre en 1986. Tommy acaba de salir de prisión y su jefe, Sonny Forelli, lo envía a Vice City para supervisar un negocio. Sin embargo, una emboscada lo deja sin el dinero ni la mercadería. Uno de los primeros destinos del jugador es el Ocean View Hotel, desde donde el protagonista debe comunicarse con Sonny para explicarle lo sucedido.

La versión gratuita fue desarrollada por Alan Nicolas, quien adaptó la edición clásica para PC. Para permitir que la partida comience sin tener que esperar a que se cargue toda la ciudad, el navegador descarga los archivos de manera progresiva. A medida que el jugador avanza, se incorporan los escenarios, sonidos y objetos necesarios para cada momento.

Por ese motivo, aunque no es necesario descargar un instalador, el juego consume datos mientras se recorre el mapa.

Cómo empezar una partida de GTA: Vice City desde la computadora

El sitio de Rabisco presenta la pantalla de bienvenida en portugués. El botón para iniciar la partida aparece junto a la opción "Biblioteca do Jogo", una sección independiente donde se pueden visualizar los modelos 3D.

Para comenzar a jugar, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio de GTA: Vice City en Rabisco: gta.rabisco.net/.

Hacer clic en "Jugar Vice City" y esperar a que aparezca el menú del videojuego. La primera carga puede demorar, según la velocidad de conexión.

Seleccionar "Start Game" y luego "New Game". Para confirmar cada opción, se debe presionar la tecla Enter.

Una vez finalizadas las escenas iniciales, Tommy se controla con las teclas W, A, S y D. Para subir a un vehículo, hay que acercarse y presionar F. La misma tecla permite bajar. Para pausar la partida, se utiliza Esc.

La adaptación también puede abrirse desde un celular. Cuenta con controles táctiles experimentales, aunque la respuesta de los comandos y la fluidez pueden variar de acuerdo con el dispositivo y el navegador utilizado.

Cómo guardar la partida y continuar otro día

El Ocean View Hotel también tiene una función importante para el desarrollo de la historia: es uno de los primeros lugares donde se puede guardar el progreso.

Antes de salir del juego, el jugador debe llevar a Tommy hasta el punto de guardado, seleccionar un espacio disponible y esperar la confirmación en pantalla. Si se cierra la pestaña durante una misión sin guardar previamente, la próxima partida comenzará desde el último punto registrado.

Para continuar la historia, es necesario ingresar nuevamente al sitio desde el mismo equipo y con el mismo perfil del navegador. En el menú principal, hay que seleccionar "Load Game" y elegir la partida guardada.

El progreso queda almacenado entre los datos que el sitio conserva en ese dispositivo. Por eso, si se planea retomar el juego otro día, se recomienda utilizar una ventana común del navegador y evitar borrar los datos de Rabisco durante las tareas de limpieza.