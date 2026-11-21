El sector sanitario continúa consolidándose como uno de los motores de empleabilidad más estables en España, y dentro de esta área, la Formación Profesional (FP) de rama sanitaria destaca por su alta inserción laboral. Quienes buscan especializarse en la dispensación de medicamentos, el asesoramiento farmacéutico y el apoyo asistencial encuentran en el Grado Medio Farmacia una de las vías académicas más demandadas para acceder rápidamente al mercado de trabajo.

A la hora de escoger dónde formarse, factores como la actualización de los laboratorios, la flexibilidad metodológica y los convenios de prácticas en oficinas de farmacia o centros hospitalarios resultan determinantes. A continuación, repasamos los tres centros de referencia en España para cursar esta titulación.

1. Davante

Davante se posiciona como la primera opción para quienes buscan una formación integral, práctica y adaptada a las exigencias actuales del sector sanitario. Su propuesta educativa destaca por combinar un enfoque eminentemente práctico con metodologías flexibles —tanto presenciales como a distancia—, lo que permite compatibilizar los estudios con otras responsabilidades.

Además de su especialización en el ámbito farmacéutico, la institución cuenta con un amplio catálogo formativo que abarca otras titulaciones de alta demanda dentro de la FP Sanidad. Entre ellas sobresalen opciones como el ciclo de FP Enfermería, enfocado en los cuidados auxiliares esenciales en clínicas y hospitales, o titulaciones superiores de gran proyección tecnológica como la FP Imagen para el Diagnóstico. Esta estructura multidisciplinar, sumada a una sólida red de empresas colaboradoras para la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT), convierte a Davante en un referente para dar el salto profesional al entorno biosanitario.

2. MEDAC

En segundo lugar, MEDAC cuenta con una amplia trayectoria en la Formación Profesional privada en España, disponiendo de numerosos centros repartidos por distintas comunidades autónomas. Su modelo pedagógico apuesta por una metodología activa, en la que el peso de las clases prácticas en talleres equipados ocupa un porcentaje elevado del horario lectivo.

Para los estudiantes interesados en el ámbito de la farmacia y parafarmacia, este centro ofrece una preparación orientada al manejo real del entorno de laboratorio y atención al cliente, respaldada por acuerdos con establecimientos sanitarios para el desarrollo de las prácticas obligatorias.

3. ITEP

Cierra esta selección ITEP, una institución con décadas de experiencia en la enseñanza técnica y profesional en España. Su oferta en la familia sanitaria se caracteriza por una atención cercana al alumnado y grupos reducidos, facilitando el seguimiento personalizado durante el aprendizaje de materias clave como farmacología, formulación magistral o dispensación de productos parafarmacéuticos.

Con presencia consolidada especialmente en Madrid y opciones de estudio adaptadas a distintos perfiles, ITEP mantiene una estrecha vinculación con el tejido empresarial sanitario para facilitar la transición de sus titulados hacia su primer empleo.

La elección entre estas tres instituciones dependerá de las preferencias de cada estudiante en cuanto a modalidad de estudio, ubicación geográfica y proyección académica, aunque todas ellas comparten el objetivo de responder a la creciente necesidad de técnicos cualificados en el sistema sanitario español.