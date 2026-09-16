Preparan regulaciones para las apuestas en línea: qué cambia para los jugadores

Las apuestas por internet en Chile están cerca de pasar de un vacío legal a un mercado regulado. Por eso cada vez más gente busca información sobre los casinos online legales en chile y sobre qué plataformas ofrecen garantías. El tema ya no interesa solo a los jugadores: también lo siguen legisladores, economistas y especialistas en salud pública.

Un mercado grande sin reglas claras

El juego online creció en Chile mucho más rápido que las leyes. Se calcula que el sector movió unos 650 millones de dólares en 2025 y que casi 6 millones de chilenos, cerca del 29% de la población, apostaron en alguna plataforma digital. Según análisis del sector, la mayor parte de esa actividad pasa por operadores con sede en el extranjero, que no pagan impuestos en el país ni responden ante autoridades locales.

La Corte Suprema ordenó bloquear varios de estos sitios. Aun así, muchos siguen funcionando con dominios espejo y otros medios de pago, y los usuarios tienen poca protección si surge un problema.

Qué propone el proyecto de ley

El proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea (Boletín 14.838-03) fue aprobado en general por el Senado y sigue en trámite. En mayo de este año el Gobierno le puso "suma urgencia". Estos son sus puntos principales:

Licencias obligatorias: solo podrán operar las plataformas autorizadas por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos, que hoy se llama Superintendencia de Casinos de Juego.

solo podrán operar las plataformas autorizadas por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos, que hoy se llama Superintendencia de Casinos de Juego. Verificación de identidad: los usuarios tendrán que registrarse y validar su identidad, lo que busca impedir que apuesten menores de edad.

los usuarios tendrán que registrarse y validar su identidad, lo que busca impedir que apuesten menores de edad. Impuestos: se propone un gravamen del 20% sobre los ingresos brutos del juego, además del IVA.

se propone un gravamen del 20% sobre los ingresos brutos del juego, además del IVA. Juego responsable: se prohíbe apostar sin saldo disponible y se crea una Política Nacional de Apuestas Responsables.

se prohíbe apostar sin saldo disponible y se crea una Política Nacional de Apuestas Responsables. Bonos más transparentes: los bonos de bienvenida y sus condiciones de uso tendrán reglas claras, para evitar requisitos abusivos.

Además, los operadores que hayan funcionado sin autorización tendrán que esperar un tiempo antes de pedir una licencia.

El debate sobre los impuestos

Parte de la industria advierte que la carga total, que podría acercarse al 38% al sumar impuesto específico e IVA, está entre las más altas de América Latina. Colombia y Brasil aplican tasas menores y lograron que muchos jugadores se pasaran a operadores legales. El riesgo es que, si pagar impuestos no conviene, muchas plataformas sigan operando fuera de la ley. Los defensores del proyecto responden que la prioridad es proteger a los consumidores y que los ingresos del juego queden en el país.

Cómo elegir una plataforma mientras tanto

Hasta que la ley entre en vigencia, los expertos recomiendan revisar algunos puntos antes de registrarse:

Licencia visible: que el sitio muestre qué autoridad lo supervisa y el número de licencia. Condiciones claras: leer los requisitos de los bonos antes de aceptarlos. Medios de pago conocidos: preferir métodos con respaldo y retiros sin trabas. Herramientas de control: que ofrezcan límites de depósito, pausas y autoexclusión. Reputación: buscar opiniones de otros usuarios y análisis de medios especializados.

El juego, siempre con responsabilidad

Las apuestas son entretenimiento, no una forma de ganar dinero. Conviene fijar un presupuesto, no intentar recuperar lo perdido y pedir ayuda si el juego empieza a afectar las finanzas, el trabajo o la familia. Solo pueden jugar mayores de 18 años.

La nueva ley puede ser un cambio importante para el juego online en Chile. Su éxito dependerá de lograr que los jugadores prefieran las plataformas legales en lugar de las que operan sin control.