Roblox exige verificación de edad para chatear y reaviva el debate sobre seguridad digital

Roblox comenzó a exigir una verificación obligatoria de edad para que los usuarios puedan utilizar el chat dentro de la plataforma, en una decisión que modifica de manera sustancial su sistema de comunicación y busca reforzar la seguridad de niños y adolescentes frente a los riesgos del contacto online con desconocidos.

El nuevo requisito, que ya rige a nivel global, reemplaza el simple ingreso de la fecha de nacimiento por mecanismos más estrictos, como el reconocimiento facial o la validación con documentos oficiales. La medida se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la protección de menores en entornos digitales, un debate que también atraviesa a comunidades educativas y familiares en provincias como Catamarca.

Cómo funciona el nuevo control de edad en Roblox

Para acceder a las funciones de chat, los usuarios deben abrir la aplicación, habilitar la cámara del dispositivo y seguir una serie de instrucciones para realizar una verificación facial. El proceso no es realizado directamente por Roblox, sino por un proveedor externo especializado en identidad digital llamado Persona. Según informaron ambas compañías, las imágenes y videos capturados se eliminan una vez finalizada la verificación.

Los usuarios de 13 años o más también pueden optar por validar su edad mediante la carga de un documento oficial en lugar del reconocimiento facial. La verificación no es obligatoria para jugar, pero sí indispensable para comunicarse con otros usuarios dentro de la plataforma.

En caso de que el sistema estime una edad incorrecta, existe un mecanismo de apelación que permite repetir la validación a través de métodos alternativos, como documentación oficial o controles parentales, que habilitan a madres y padres a actualizar los datos de sus hijos.

Además, Roblox señaló que monitorea de manera constante el comportamiento de las cuentas y que, ante inconsistencias significativas entre la edad declarada y el uso real, podrá solicitar una nueva verificación.

Chat segmentado por edades y límites más estrictos

Una vez completado el control, se habilita el chat basado en edad. El sistema divide a los usuarios en seis grupos: menores de 9 años, de 9 a 12, de 13 a 15, de 16 a 17, de 18 a 20 y mayores de 21. Por defecto, cada usuario solo puede comunicarse con personas de su mismo rango etario y con las categorías inmediatamente anterior y posterior.

El objetivo es reducir el contacto directo entre adultos y menores de 16 años. En el caso de los niños menores de 9 años, el chat permanece desactivado salvo que un adulto responsable otorgue un consentimiento explícito tras completar la verificación correspondiente.

Para adolescentes de 13 años en adelante, se mantiene la opción de "conexiones de confianza", que permite chatear con personas conocidas fuera del rango inmediato de edad.

Privacidad, precisión y control

Desde la compañía destacaron que el sistema fue diseñado con múltiples capas de seguridad. Además de la verificación de edad, se utilizan filtros automáticos para bloquear el intercambio de datos personales entre usuarios que no tengan vínculos de confianza, junto con herramientas de moderación proactiva y canales para denunciar contenido que viole las normas de la comunidad.

En cuanto a la precisión, Roblox informó que el modelo de estimación de edad fue evaluado por laboratorios independientes en el Reino Unido y mostró un margen de error promedio de 1,4 años en menores de 18. De todos modos, la empresa aclaró que ningún sistema es infalible y que por eso incorporó instancias de revisión y apelación desde el inicio.

Un cambio en medio de presiones legales

El despliegue del nuevo sistema se produce en un contexto de presión judicial y regulatoria. En los últimos meses, Roblox enfrentó demandas e investigaciones en Estados Unidos por presuntas fallas en la protección de menores frente a riesgos como el grooming y la exposición a contenido inapropiado.

En ese marco, la compañía sostuvo que el control de edad mediante reconocimiento facial o documentación resulta más confiable que el ingreso manual del año de nacimiento. También adelantó que en los próximos meses exigirá verificaciones similares para otras funciones sensibles, como la colaboración en tiempo real dentro de Roblox Studio.

Con esta decisión, Roblox se convierte en una de las primeras plataformas de videojuegos en exigir verificación facial para habilitar el chat, redefine su experiencia social y vuelve a poner en el centro del debate la seguridad, la privacidad y el control de edad en los entornos digitales más utilizados por niños y adolescentes.