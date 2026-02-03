Se cayó ChatGPT: colapso global del chatbot de OpenAI

Este martes, el ecosistema digital se ha visto sacudido por la interrupción de ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial más popular del mundo. Lo que comenzó como una serie de fallos intermitentes se transformó rápidamente en un colapso total del servicio, dejando a millones de profesionales, estudiantes y entusiastas de la tecnología sin acceso a su principal asistente virtual.

Cronología y alcance de la falla global

La crisis técnica se manifestó con fuerza durante la tarde de hoy. Usuarios de diversos continentes recurrieron a las redes sociales para reportar que el chatbot de OpenAI presentaba una inactividad total. De acuerdo con la información recopilada por especialistas y plataformas de monitoreo:

Horario de inicio: Los problemas masivos comenzaron a reportarse con precisión a partir de las 17:20 horas .

A pesar de la magnitud del incidente que afecta a la empresa liderada por Sam Altman, creadora de este influyente modelo de lenguaje generativo, todavía no se han informado los motivos técnicos del siniestro ni se ha brindado una estimación precisa sobre el horario en el que volverá a restablecerse el servicio.

El impacto en la productividad y alternativas operativas

La inteligencia artificial se ha integrado de forma definitiva en la vida cotidiana y los procesos laborales modernos. Ante el silencio oficial de OpenAI, los usuarios han comenzado a buscar opciones de chatbots con IA gratuitos para sostener sus tareas diarias:

Google Gemini: se destaca por su capacidad de conectarse a internet para brindar noticias actuales y crear imágenes.

Este incidente pone de manifiesto la dependencia global hacia estos modelos y la necesidad de contar con alternativas sólidas ante fallas técnicas en la infraestructura de la inteligencia artificial.