TikTok creó una nueva función para los comentarios de sus videos

TikTok anunció este viernes que comenzó el despliegue mundial de un botón de “no me gusta” en la sección de comentarios de su aplicación.

La plataforma de videos cortos había empezado a testear la función en abril de este año como una manera para que los usuarios identifiquen los comentarios que consideran irrelevantes o inapropiados.

Según informó de manera oficial la aplicación china, al pulsar el botón de “no me gusta” -una típica manito con el pulgar hacia abajo- en un comentario, su autor no será notificado y el resultado no será público. Los usuarios podrán retirar el "no me gusta" cuando quieran, sin que el autor del comentario sea notificado de la acción. (Foto: AdobeStock)

La nueva función servirá para que los tiktokers puedan identificar los comentarios que hayan sido considerados inapropiados o que no tengan que ver con el contenido al que hacen referencia.

Los usuarios no se enterarán que su comentario ha sido rechazado, no recibirán una notificación ni podrán ver cuántas veces ha sido acreedor del “no me gusta”. Por otra parte, la gente también podrá retirar el rechazo pulsando de nuevo en la manito.

Por medio de un tuit, TikTok informó que la función había sido lanzada, a modo de prueba, con el objetivo de que la gente pueda identificar comentarios que consideran irrelevantes o inapropiados. El anuncio de TikTok en Twitter. (Foto: Captura de Twitter)

La plataforma china comunicó que luego de varias pruebas ya están listos para lanzar la opción de manera global y explicó que el lanzamiento se debe a un pedido de sus usuarios: “Lo hemos creado como una nueva forma de escuchar directamente lo que opina nuestra comunidad. Esto nos permite identificar mejor los comentarios irrelevantes o inapropiados y nos ayuda a fomentar una sección de comentarios para interacciones genuinas y auténticas.”

Cuál es la función del botón de “no me gusta”

TikTok expresó que su principal prioridad con esta función es crear una mejor experiencia para los usuarios. Según comentaron, el botón de “no me gusta” es una forma de marcar los comentarios que pueden ser spam o que no tienen sentido en el contexto del video en el que se publican.

Por otra parte, la opción no se considera una forma de denunciar los comentarios y TikTok aclaró que los usuarios deberán seguir utilizando el proceso estándar para denunciar los comentarios por acoso, incitación al odio e intimidación, por ejemplo.

Con este lanzamiento, TikTok se une a varias otras plataformas digitales que tienen algún tipo de “opción de desagrado”: