Tras oficializar la compra de Twitter, Elon Musk despidió a todos los directivos

Luego de que Elon Musk oficializara la compra de Twitter a través de un comunicado, por 44 millones de dólares. El dueño de Tesla decidió despedir el director ejecutivo, Parag Agrawal y otros altos cargos pero se retractó en echar 75% de los empleados como había anunciado anteriormente.

En el día de ayer, Elon Musk entró a la oficinas de Twitter cargando un lavatorio y escribió "Entering Twitter HQ – let that sink in". Anticipaba el cierre de la compra de la red social.

Con una operación de esos valores, los accionistas de la compañía recibirán 54,20 dólares por cada acción y Twitter pasará a ser propiedad del magnate, que ya anunció planes de cambiar las políticas de moderación de contenido de la red social, para apostar por "una mayor libertad de expresión".

El cierre de la compra, concretado anoche, pone fin a meses de vaivenes entre la red social y el multimillonario por la adquisición de la compañía, ya que a pesar de acordar una oferta inicial, Musk anunció meses más tarde que daba marcha atrás, alegando que los directivos de Twitter no habían accedido a sus peticiones.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Por qué Elon Musk despidió a los directivos de Twitter

En concreto, el magnate pidió a Twitter el número exacto de cuentas falsas que había en la plataforma, así como el modo que tenía la compañía de auditar dichas cuentas y de eliminarlas.

Debido a eso, y después de demostrar durante meses su exasperación con la forma en que se gestionaba la red social, Musk despidió al director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, así como a otros dos altos cargos.

La concreción de la compra tiene lugar un día después de que Musk anunciara a los empleados de la compañía que se retractaba de despedir al 75 por ciento de los trabajadores, como había estimado inicialmente.

La compra de Twitter por parte del multimillonario podría afectar al funcionamiento de la plataforma, que tiene directo impacto en gran parte del sistema político y de los medios de comunicación de todo el mundo.

Cómo fue la compra de Twitter

Desde que Elon Musk anunció sus intenciones de comprar Twitter, las negociaciones por el multimillonario acuerdo llevó meses.

El magnate es ávido usuario de la red social y a principios de años el director ejecutivo de Twitter anunció la oferta y halagó a Musk calificándolo "apasionado creyente e intenso crítico del servicio, que es exactamente lo que necesitamos".

Pero a mitad del 2022 la compra de la empresa se pausó por decisión de Musk y la empresa emprendió acciones legales para hacer cumplir el acuerdo.

A partir de eso, el tribunal había impuesto como fecha límite el 28 de octubre y Musk cumplió con el acuerdo por 44 millones de dólares.