YouTube ajusta el control sobre los Shorts y suma herramientas parentales cómo hacer para configurarlo

En las últimas horas, YouTube anunció una serie de decisiones vinculadas a los Shorts, su sección de videos breves, que tendrán impacto en millones de usuarios, incluidos niños y adolescentes de Catamarca. Las medidas combinan nuevos controles parentales con ajustes en el algoritmo y cambios en la forma en que estos contenidos aparecen dentro de la plataforma.

A pocos días de informar que los Shorts podrán excluirse de las búsquedas internas, la compañía propiedad de Google confirmó la incorporación de herramientas que permitirán a los padres establecer límites de tiempo específicos para la visualización de este tipo de videos.

En concreto, los adultos responsables podrán configurar las cuentas supervisadas de sus hijos con un temporizador exclusivo para los Shorts, el formato vertical que YouTube lanzó como respuesta directa al crecimiento de TikTok.

Más controles para el consumo de videos breves

Desde la empresa destacaron que se trata de una función inédita en la industria. "Esta es una función pionera que permite a los padres controlar con precisión la cantidad de contenido breve que ven sus hijos", señaló Jennifer Flannery O'Connor, integrante del equipo de YouTube, al presentar las nuevas opciones de control parental.

Además, los recordatorios para tomar descansos y para la hora de dormir, que hasta ahora debían activarse manualmente en las cuentas supervisadas, pasarán a estar habilitados por defecto en los perfiles de usuarios de entre 13 y 17 años.

Según consignó el sitio especializado Engadget, esta actualización también incluye cambios en el algoritmo de recomendación, que comenzará a priorizar contenidos más adecuados para adolescentes. Desde la compañía indicaron que estas mejoras fueron desarrolladas junto a un comité asesor juvenil, especialistas en bienestar digital y expertos en psicología.

Los Shorts quedan fuera de las búsquedas internas

La semana pasada, YouTube había anunciado otra modificación relevante: la posibilidad de excluir los Shorts de los resultados de búsqueda dentro de la plataforma. De esta manera, los usuarios podrán visualizar únicamente los videos tradicionales, en formato horizontal, sin que aparezcan clips breves entre los resultados.

La decisión fue bien recibida por parte de los usuarios, en un contexto en el que la cantidad de videos cortos creció de manera exponencial, muchos de ellos generados mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Un estudio reciente reveló que uno de cada tres contenidos sugeridos por YouTube es producido con modelos automatizados, dentro de una tendencia conocida como "IA Slop". Este fenómeno se caracteriza por la publicación masiva de materiales de baja calidad, con estructuras repetitivas y escaso valor informativo, creados principalmente para obtener visualizaciones.

Qué son los Shorts y por qué generan debate

Los Shorts son videos de hasta tres minutos de duración, en formato vertical, pensados para el consumo rápido desde dispositivos móviles. Representan la respuesta de YouTube al auge de TikTok, que marcó un cambio profundo en los hábitos de consumo audiovisual, especialmente entre los más jóvenes.

Google no fue la única compañía en adaptarse a esta tendencia: Meta también lanzó los Reels en Instagram como parte de la misma estrategia. Sin embargo, el crecimiento de este tipo de contenidos abrió debates sobre el tiempo de exposición de niños y adolescentes a las pantallas, una preocupación que también atraviesa a familias y escuelas de Catamarca.