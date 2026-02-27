VALORANT Masters aterriza en Chile y Sudamérica se convierte en el epicentro mundial de los esports

La espera terminó para los fanáticos latinoamericanos de los deportes electrónicos. El VALORANT Masters Santiago 2026 arranca este fin de semana, transformando a la región en el centro absoluto del circuito competitivo del popular shooter táctico de Riot Games. Hasta el 15 de marzo, el Espacio Riesco albergará a las mayores potencias de América, Europa, Asia y el Pacífico. La paridad y el altísimo nivel estratégico hacen que los pronósticos y las apuestas esports valorant estén al rojo vivo, ya que en este nivel competitivo, una sola ronda puede cambiar el destino de un equipo candidato.

Un formato implacable y una novedad absoluta

El torneo congregará a la élite mundial: los tres mejores representantes de las ligas VCT Americas, EMEA, Pacific y CN. La acción se dividirá en dos grandes fases:

Fase Suiza (28 de febrero al 4 de marzo): Ocho equipos (los clasificados en segundo y tercer lugar de sus regiones) batallarán por la supervivencia. Con una regla de oro de "dos victorias para avanzar, dos derrotas para volver a casa", el margen de error es nulo.

Playoffs (6 al 15 de marzo): Los cuatro sobrevivientes de la Fase Suiza se medirán contra los campeones regionales, quienes aguardan con pase directo. Esta etapa adoptará un formato de doble eliminación, culminando en una Gran Final al mejor de cinco mapas (Bo5).

Para esta edición, Riot Games ha introducido una mecánica inédita que promete encender al público: la "Serie Escaramuza". Antes de la fase de selección y veto de mapas, un jugador de cada equipo se enfrentará en un duelo 1 contra 1 exclusivamente con armas de fuego. El primero en ganar cinco rondas otorgará a su escuadra el poder de decisión inicial.

Las potencias chocan en Santiago

El nivel de los contendientes de este año es superlativo. Desde el continente americano llegan escuadras de peso como NRG, G2 Esports y los brasileños de FURIA. Europa (EMEA) trae a gigantes como Team Liquid y Gentle Mates, mientras que desde Asia asoman potencias como Paper Rex y EDward Gaming (EDG).

Más que un torneo, una convención para la comunidad

Más allá de la competencia en el servidor, el evento está diseñado para ser una celebración total de la cultura de VALORANT. Los asistentes que consiguieron sus entradas a través de Punto Ticket podrán disfrutar de "El Foro", un área interactiva para fans que incluirá ruedas de prensa, firmas de autógrafos y arte en vivo.

Además, el evento contará con un "Artist Alley" para apoyar a creadores locales y paneles exclusivos con invitados especiales, incluyendo a actores de voz icónicos del juego como Carolina Ravassa (Raze) y Victor Turpin (Tejo).

El espectáculo está asegurado y las luces del Espacio Riesco ya están encendidas. El mundo entero de los deportes electrónicos tiene sus ojos puestos en Sudamérica.