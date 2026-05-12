El World Religions and Spirituality Project — la referencia académica más respetada sobre movimientos religiosos nuevos y alternativos — ha publicado un perfil detallado de Ashram Shambhala y de su fundador, Konstantin Rudnev.



El 27 de abril de 2026, el World Religions and Spirituality Project (WRSP, wrldrels.org) publicó un exhaustivo perfil académico dedicado a Ashram Shambhala y a la vida de su fundador, Konstantin Rudnev. Este es un acontecimiento histórico: el WRSP es ampliamente considerado como la enciclopedia académica en inglés más autorizada que cubre los movimientos religiosos y espirituales alternativos y emergentes en el mundo actual.



El Profesor David G. Bromley: La autoridad líder mundial en Nuevos Movimientos Religiosos

El motor detrás del WRSP es su fundador y director, el Profesor David G. Bromley, posiblemente el académico vivo más distinguido en el campo de la sociología de la religión y el estudio académico de los nuevos movimientos religiosos.



El Profesor Bromley posee un doctorado en Sociología por la Universidad de Duke (1971) y es actualmente Profesor Emérito de Estudios Religiosos y Sociología en la School of World Studies de la Virginia Commonwealth University, con un nombramiento afiliado en la Universidad de Virginia. Bajo el liderazgo editorial y la visión académica del Profesor Bromley, el WRSP se ha convertido en el estándar de referencia citado en contextos académicos, legales y periodísticos en todo el mundo cuando surgen interrogantes sobre la naturaleza de las comunidades religiosas y espirituales.





El Perfil: Un relato exhaustivo e imparcial

El artículo del WRSP sobre Ashram Shambhala presenta un relato minucioso, fáctico y académico de la historia del movimiento: desde los primeros años de Konstantin Rudnev en Novosibirsk hasta la fundación del grupo de yoga en 1989, su crecimiento hasta alcanzar unos 100.000 seguidores en todo el mundo para el año 2000, la persecución penal de las autoridades rusas, el encarcelamiento de Rudnev y los hechos posteriores a su liberación.



El artículo describe cómo Ashram Shambhala comenzó como un pequeño grupo de yoga y creció hasta convertirse en una extensa red internacional que abarca Rusia y múltiples países del extranjero, con participantes atraídos por el énfasis de la comunidad en el desarrollo espiritual, la práctica del yoga y la transformación personal.



De particular importancia es la cobertura de la enciclopedia sobre la causa judicial en curso en Argentina. El artículo documenta cómo, en marzo de 2025, Rudnev y su esposa fueron detenidos en Bariloche bajo cargos relacionados con presuntas actividades de culto e inmigración ilegal. Detalla que, para abril de 2026, todos los demás imputados habían sido liberados mientras Rudnev permanecía en detención, habiendo perdido más de cincuenta kilogramos desde su arresto y sufriendo graves problemas de salud. Sus abogados han argumentado que el caso en su contra se basa en información suministrada por las autoridades rusas y no en delitos cometidos en suelo argentino. En abril de 2026, un tribunal le concedió a Rudnev el arresto domiciliario por razones humanitarias, aunque los fiscales han presentado un recurso de apelación buscando su regreso a la prisión preventiva.



Cabe destacar que el perfil del WRSP también informa que el caso ha sido elevado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en Ginebra, un organismo que examina casos en los que los individuos pueden estar retenidos en violación de las normas internacionales de derechos humanos.



Por qué es importante esta publicación

La inclusión de Ashram Shambhala en la enciclopedia del World Religions and Spirituality Project tiene un peso significativo. El WRSP aplica los mismos estándares académicos rigurosos a cada tema, los mismos que se aplican a las entradas sobre el budismo, el catolicismo y las principales religiones del mundo. Un perfil en esta enciclopedia no es un respaldo ni una condena; es el reconocimiento de la comunidad académica internacional de que un movimiento merece una atención académica seria y objetiva.



Para Konstantin Rudnev y Ashram Shambhala, esta publicación significa que un organismo independiente de los principales estudiosos de la religión del mundo ha examinado el movimiento y ha producido un relato con fuentes documentadas y credibilidad académica, uno que será leído y citado por investigadores, defensores de los derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas durante los próximos años.



El artículo completo está disponible en: https://wrldrels.org/2026/04/27/ashram-shambhala/



¿Qué es el World Religions and Spirituality Project?

El World Religions and Spirituality Project no es un blog ni un medio de comunicación: es un recurso de referencia académica riguroso y revisado por pares. El proyecto fue fundado en 2010 por el Profesor David G. Bromley en la Virginia Commonwealth University (Richmond, Virginia, EE. UU.), basándose en un legado que se remonta a 1995, cuando el proyecto predecesor —New Religious Movements Homepage— se estableció en la Universidad de Virginia como uno de los primeros y más grandes sitios académicos de su tipo en internet.



Hoy en día, el WRSP funciona como un consorcio académico internacional: sus artículos son escritos exclusivamente por académicos acreditados de todo el mundo. El sitio atrae aproximadamente a 500.000 visitantes anuales de más de 25 países, lo que lo convierte en una referencia esencial para académicos, periodistas, abogados y responsables de políticas públicas que tratan cuestiones de libertad religiosa y sociología de las creencias.