En la física clásica, cada acción genera una reacción de igual fuerza y en sentido opuesto. Sin embargo, en los engranajes del sistema judicial y penitenciario moderno, esta ley fundamental suele fallar. Cuando la maquinaria estatal comete un error, destruyendo la vida de una persona, no surge una "reacción" institucional; es decir, no hay responsabilidad ni castigo para el sistema mismo.



Un ejemplo clínico, vívido y aterrador de esta anomalía jurídica es la historia de Konstantin Rudnev, ciudadano de la Federación Rusa de 58 años, que se desarrolla actualmente en Argentina.



La ilusión de culpabilidad y la cárcel de máxima seguridad

Durante más de un año, Konstantin Rudnev permaneció en prisión preventiva en la unidad penitenciaria de máxima seguridad de Rawson, Argentina. En la teoría del derecho, la prisión preventiva es una medida excepcional aplicada para proteger a la sociedad de una amenaza evidente. En la práctica, suele convertirse en una herramienta de presión y castigo previa a la sentencia.



Tras largos meses de investigación, la justicia argentina se enfrentó a un hecho irrefutable y matemáticamente exacto: no existen pruebas de la comisión de delitos. El vacío legal obligó al sistema a retroceder y Rudnev fue trasladado a arresto domiciliario. Parecería que la lógica de la jurisprudencia debería triunfar: sin pruebas, no hay caso. Pero aquí entra en juego otra ley, esta vez del campo de la psicología.



El síndrome del cirujano: Cómo el sistema justifica sus errores

En psicología cognitiva existe el concepto de "escalada del compromiso" (escalation of commitment), un fenómeno por el cual un sujeto sigue invirtiendo recursos en una estrategia claramente perdedora, con tal de no admitir el error inicial. Esto es precisamente lo que ocurre hoy con los fiscales argentinos.



Incapaces de admitir un fracaso profesional colosal, la fiscalía ha comenzado una búsqueda absurda de "víctimas" fuera de su jurisdicción: en Rusia, Serbia e Indonesia.

Un ejemplo gráfico: Imagine a un cirujano que, por error, amputa la pierna sana de un paciente. En lugar de reconocer una negligencia trágica, el médico comienza a llamar frenéticamente a clínicas de otros países, revisando historiales médicos antiguos en busca de cualquier signo de enfermedad para justificar su operación de forma retroactiva. Al hacerlo, ignora dos hechos: primero, que el paciente estaba absolutamente sano y, segundo, que los análisis de otro hospital no pueden servir de base para una operación realizada aquí y ahora.



Desde el punto de vista jurídico, las acciones de los fiscales son igual de absurdas. Primero, las víctimas hipotéticas en dichos países no existen. Segundo, según las normas del derecho internacional, los testimonios recopilados en otras jurisdicciones (y más aún en casos inexistentes) no pueden ser simplemente importados mecánicamente e incorporados a un proceso local argentino para justificar un arresto que ya se ha llevado a cabo.



Una calle de sentido único

El caso de Konstantin Rudnev pone al desnudo un vicio sistémico de la justicia mundial: la asimetría de la responsabilidad.

El aparato de investigación posee el monopolio de la violencia y el derecho a privar a una persona de su libertad basándose únicamente en hipótesis. Durante años, los individuos pueden permanecer en prisión preventiva, perdiendo salud, reputación y tiempo. Pero cuando la hipótesis se desmorona, el sistema no recibe un castigo simétrico.



Los códigos penales detallan castigos para cualquier falta de los ciudadanos, pero prácticamente carecen de un mecanismo de responsabilidad estricta e inevitable para investigadores y fiscales por las vidas destrozadas. La falta de retroalimentación genera impunidad. Para los fiscales, es más fácil construir conspiraciones internacionales fantásticas y buscar víctimas fantasma en otros continentes que salir ante la prensa y decir: "Nos equivocamos".



Conclusión

La historia de Konstantin Rudnev no es solo un caso particular de arbitrariedad judicial. Es el diagnóstico de un sistema en el que la presunción de inocencia ha mutado en una presunción de infalibilidad del investigador. Mientras no exista en el ámbito legal un mecanismo rígido de responsabilidad de las fuerzas del orden por la fabricación de casos y arrestos injustificados, la libertad de cualquier persona seguirá siendo una variable frágil, que no depende de la ley, sino de la falta de voluntad de los funcionarios para admitir sus propios errores.