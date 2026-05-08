ANSES Catamarca: ¿Cómo anotarse al beneficio de hasta $363.000 en mayo?

La asistencia apunta a trabajadores formales que perdieron su empleo y necesitan sostener ingresos mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. El alcance del beneficio, los requisitos y la duración dependerán de la situación laboral y de los aportes realizados.

Un respaldo económico para trabajadores despedidos sin causa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante mayo de 2026 continuará el pago de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa justa.

La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) impactará directamente sobre los valores del beneficio. De esta manera, el monto máximo ascenderá a $363.000, mientras que el piso quedará fijado en $181.500.

La prestación representa una asistencia económica relevante para personas que perdieron su empleo formal y necesitan sostener ingresos mientras buscan una nueva inserción laboral. El esquema contempla pagos mensuales durante un período determinado, cuya extensión dependerá tanto de la antigüedad laboral como de la edad del solicitante.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa. El alcance del programa también incluye a trabajadores eventuales y de temporada, siempre que cumplan con los requisitos de aportes establecidos.

En ese marco, ANSES detalló las condiciones necesarias para cada grupo de beneficiarios.

Requisitos para trabajadores permanentes

Los trabajadores permanentes deberán acreditar:

Al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.

Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, deberán demostrar:

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años .

. Haber trabajado más de 90 días durante el último año previo al cese laboral.

La acreditación de estos requisitos será determinante para acceder a la asistencia económica prevista por el organismo.

Cuánto se cobrará en mayo de 2026

Con la actualización vinculada al nuevo valor del salario mínimo, los montos de la Prestación por Desempleo quedarán establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $181.500

$181.500 Monto máximo: $363.000

Sin embargo, ANSES aclaró que el valor exacto que recibirá cada beneficiario no será uniforme. El cálculo surge del equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses trabajados.

Esto implica que no todos los trabajadores accederán automáticamente al monto máximo de $363.000, ya que el importe final dependerá directamente del salario previo registrado por cada persona antes de la desvinculación laboral.

La duración del beneficio según los aportes y la edad

Otro de los aspectos centrales de la Prestación por Desempleo es el tiempo durante el cual puede percibirse el pago mensual.

La duración del beneficio variará en función de los aportes realizados por el trabajador:

Desde 2 hasta 12 meses para la mayoría de los beneficiarios.

para la mayoría de los beneficiarios. Hasta 18 meses para personas mayores de 45 años.

El esquema busca ofrecer un sostén económico temporal mientras el trabajador intenta reinsertarse en el mercado laboral formal.

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

ANSES indicó que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. El organismo advirtió que, si ese plazo es superado, podrían descontarse días de cobro del beneficio.

La gestión puede realizarse a través de dos modalidades:

Online

El trámite puede iniciarse ingresando a Mi ANSES con:

CUIL

Clave de la Seguridad Social

Una vez dentro del sistema, debe seleccionarse la opción Atención Virtual.

Presencial

También es posible realizar la gestión de manera presencial mediante:

Solicitud de turno previo en una oficina de ANSES.

La documentación necesaria para acceder a la prestación

Para completar el trámite, el solicitante deberá presentar el DNI y la documentación que justifique la desvinculación laboral. ANSES detalló que, según cada situación particular, podrán requerirse distintos comprobantes.

Entre los documentos contemplados se encuentran:

Telegrama de despido

Carta documento

Contrato vencido

Sentencia de quiebra de la empresa

Telegramas enviados por el trabajador por justa causa

Acta de defunción del empleador

Certificado médico, si corresponde

La documentación será clave para acreditar la situación laboral del solicitante y habilitar el acceso a la Prestación por Desempleo.

Un mecanismo de asistencia vinculado al salario mínimo

La actualización de los montos de la Prestación por Desempleo refleja el impacto directo de la modificación del Salario Mínimo, Vital y Móvil sobre las prestaciones sociales vinculadas al empleo formal.

Con un piso de $181.500 y un tope de $363.000, el esquema continuará vigente durante mayo de 2026 para trabajadores despedidos sin causa que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

El beneficio, además de contemplar distintos plazos de cobertura según la edad y los aportes realizados, mantiene canales de gestión tanto virtuales como presenciales y exige la presentación de documentación específica para validar cada caso.