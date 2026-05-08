Choque y vuelco cerca del Cementerio: un auto terminó con las ruedas hacia arriba

Un impactante siniestro vial ocurrido en inmediaciones del Cementerio Municipal generó preocupación y conmoción debido a la espectacularidad de las imágenes que dejó el vuelco de uno de los vehículos involucrados. El hecho se registró en la zona de calle Vicario Segura, donde un automóvil terminó completamente dado vuelta luego de una colisión contra otro rodado que se encontraba estacionado.

Según las primeras versiones sobre lo ocurrido, un automóvil Peugeot 208 que circulaba de sur a norte por calle Vicario Segura habría impactado desde atrás contra un Renault Sandero estacionado sobre la vía pública. A partir de esa maniobra se produjo el vuelco del vehículo de color blanco, que terminó con las ruedas hacia arriba en plena calzada.

Aunque el episodio generó fuerte impacto visual y preocupación entre vecinos y personas que transitaban por la zona, las primeras informaciones indicaron que no hubo personas lesionadas de gravedad ni ocupantes que requirieran asistencia médica.

Cómo se produjo el siniestro

De acuerdo con las versiones conocidas tras el hecho, el Peugeot 208 circulaba por calle Vicario Segura en sentido sur-norte cuando, por causas que todavía restan determinar, terminó colisionando contra un Renault Sandero que estaba estacionado. El impacto se produjo específicamente en la parte posterior izquierda del vehículo estacionado.

A partir de esa colisión inicial se desencadenó el vuelco del Renault Sandero blanco, que terminó invertido sobre la calzada, generando una escena de gran espectacularidad. Las características del vuelco y la posición final del automóvil despertaron la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones del Cementerio Municipal al momento del siniestro.

Pese a la violencia del impacto y a la magnitud del vuelco, las personas involucradas no sufrieron heridas que obligaran a recibir atención médica, según las primeras informaciones difundidas tras el episodio.

Las pericias

Luego del siniestro, quedó abierta la etapa de investigación destinada a establecer con precisión cómo se produjo el choque y qué maniobra derivó en el impacto contra el vehículo estacionado.

Las primeras versiones indican que el Peugeot 208 embistió desde atrás al Renault Sandero, aunque todavía resta esclarecer cuáles fueron las circunstancias previas que llevaron a la colisión. La investigación buscará reconstruir el recorrido y las acciones realizadas instantes antes de la colisión que terminó provocando el vuelco.