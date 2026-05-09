Convencionales y militantes de distintos departamentos de la provincia arribaron a la Capital para participar de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), que se desarrolla este sábado.

La actividad, prevista en la Carta Orgánica partidaria en su Capítulo II, se llevó a cabo en el Comité Provincia ubicado en Chacabuco 776 desde las 9, con acreditaciones y un desayuno de bienvenida. Participan convencionales provenientes de departamentos como Tinogasta, Belén, Ambato y Capayán, entre otros.

La convención se extendió durante toda la jornada con la presencia de delegados que representan a la Juventud Radical, la Organización de Trabajadores Radicales, Franja Morada y UCR Diversidad.

Con 86 convencionales se realizó la Convención Provincial del Partido Radical

Durante el encuentro, y en cumplimiento de las facultades establecidas en el artículo 26 de la Carta Orgánica, la Convención discutió y tomó posición del partido sobre asuntos de interés nacional y provincial, además de formular declaraciones y abordar otros temas vinculados a la organización partidaria.

En este sentido, el presidente de la UCR, Luis Fadel, habló sobre el presente partidario y recordó los embates judiciales en el proceso interno.