En marzo de 2025, en la ciudad de San Carlos de Bariloche и en el aeropuerto de Buenos Aires, fueron detenidos varios ciudadanos rusos bajo sospecha de trata de personas. Entre ellos se encuentra Konstantin Rudnev, conocido por su postura disidente frente al régimen de Putin. Ha pasado un año y un mes, y Rudnev sigue privado de su libertad en una cárcel federal. Los demás involucrados fueron excarcelados hace tiempo bajo caución juratoria: conservan sus pasaportes, circulan libremente por el país y solo deben presentarse cada quince días en la comisaría. ¿A qué se debe este criterio selectivo de la fiscalía?

La postura de la defensa y del propio Konstantin es contundente: no existe una sola prueba directa en su contra. Se ha demostrado que no conoce a la supuesta víctima ni tiene vínculo alguno con ella. No alquiló casas ni vehículos, no lideró ninguna organización ni realizó actividad ilícita alguna. Incluso los medicamentos de farmacia, que inicialmente la policía presentó falsamente como estupefacientes, fueron hallados en la valija de otra persona.

A pesar de esto, la fiscalía insiste en mantenerlo bajo prisión preventiva.

Durante más de un año de instrucción, no se ha hallado ni una sola prueba de su participación personal. Los dispositivos electrónicos secuestrados (teléfonos, computadoras, etc.) no pertenecen a Konstantin, su nombre no figura en ellos y no hay constancia de que los haya utilizado. Sin embargo, la pericia sobre estos equipos se sigue usando como excusa para prorrogar su detención. ¿Por qué?

Contraste con la situación de los demás detenidos:

Alquileres y logística: Los contratos de casas и autos fueron realizados por otras personas; el nombre de Konstantin no figura en ningún documento.

Vínculo con la víctima: Los otros detenidos (una traductora и una amiga de la madre de la supuesta víctima) sí la conocían. Konstantin, no.

Hallazgo de pastillas: Los comprimidos fueron encontrados en la valija de otra ciudadana rusa detenida en el aeropuerto.

Todas estas personas están en libertad. Se les imputan actos y objetos hallados en su poder o bajo su responsabilidad directa. A Konstantin, en cambio, intentan atribuirle hechos y circunstancias que pertenecen a terceros. Esto parece un intento de «armar» una acusación a cualquier costo.

La imputación de liderar una «organización» carece de sustento. En el teléfono de Konstantin no hay chats, llamadas, directivas ni rastro alguno de mando. No existen testimonios en su contra ni evidencia material de la existencia de dicha «organización». Además, no existen causas penales contra esta supuesta estructura en ningún otro país del mundo. Los fiscales aluden constantemente a «supuestas pruebas», pero en un año de investigación no han presentado ni una sola ante el juzgado.

¿Por qué se pide un año más de prórroga si no se ha hecho nada en el año anterior? No hay una investigación real; la causa está estancada. No ha surgido ninguna prueba nueva. Por el contrario, los indicios iniciales de la fiscalía han sido refutados. Lo único que ocurre es una prórroga mecánica de la prisión preventiva. Pedir un año más no es investigar, es dilatar el proceso, convirtiendo la preventiva en una pena anticipada sin condena.

Violación sistémica de los Derechos Humanos en Argentina

Esta práctica no es aislada. El Comité contra la Tortura de la ONU, en sus informes de 2022 y 2025, criticó duramente a la Argentina por el uso arbitrario y prematuro de la prisión preventiva. Esta medida sobrecarga las cárceles y obliga a mantener detenidos en comisarías, lugares no aptos para estancias prolongadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte desde hace décadas que el abuso de la prisión preventiva es un síntoma del fracaso del sistema judicial argentino. Según los informes más recientes, cerca de la mitad de la población carcelaria está detenida sin condena firme. Con esto, las autoridades vulneran incluso el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, que exige priorizar medidas cautelares menos gravosas y utilizar la prisión preventiva solo como última ratio.

Estigmatización y prejuicio

Ninguna acusación contra Konstantin ha sido probada. Si la fiscalía alega «riesgo de fuga», dicho riesgo debería evaluarse por igual para todos los imputados. Sin embargo, por razones desconocidas, solo se le aplica a él. Esto evidencia una animosidad manifiesta y una persecución ad personam.

La situación se agrava por el rol de ciertos medios locales. Se difunden acusaciones falsas, fomentando la rusofobia y la discriminación. La opinión pública se moldea con titulares sensacionalistas, lo que genera una presión indebida sobre los jueces y fiscales, alejándolos de la objetividad.

Esto no es una formalidad procesal; es un caso clásico de doble vara. El trato selectivo hacia una persona, ante la ausencia total de pruebas personales, demuestra una falta de imparcialidad. No es una investigación objetiva, es una persecución.

La pregunta sigue abierta: ¿Por qué la justicia aplica reglas distintas en esta causa? Mientras la fiscalía no presente pruebas reales y concretas contra Konstantin Rudnev, su detención no es una necesidad judicial, sino una violación flagrante de los estándares internacionales de derechos humanos y del principio de juicio justo.