Los expertos internacionales Massimo Introvigne y Rosita Šorytė han publicado un dictamen detallado sobre el caso de Konstantin Rudnev, el disidente político ruso detenido en Argentina en marzo de 2025. El informe señala de forma directa la existencia de abusos, discriminación y una ausencia total de pruebas reales, factores que han llevado a Rudnev, un hombre de casi 60 años, al límite de su resistencia física en prisión.



Massimo Introvigne es un destacado sociólogo de la religión italiano, autor de unos 70 libros y más de 100 artículos académicos (incluyendo publicaciones de Oxford University Press y Cambridge University Press), y ex representante de la OSCE en la lucha contra la intolerancia. Durante más de 15 años ha estudiado las enseñanzas de Rudnev y las campañas rusas en su contra.



Rosita Šorytė es una ex diplomática lituana, especialista en relaciones internacionales y libertad religiosa. Se desempeñó en la UNESCO, el Consejo de Europa y la ONU (Ministra Consejera 2014-2017), y es cofundadora y presidenta del Observatorio Internacional de la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR).



Acusaciones basadas exclusivamente en narrativas mediáticas rusas

Los expertos subrayan que toda la acusación en Argentina se sostiene sobre narrativas mediáticas importadas de Rusia. Allí, los medios oficialistas, convertidos desde hace tiempo en portavoces del poder y de las fuerzas de seguridad, publicaron durante años falsedades funcionales al Kremlin. Estos materiales engañosos formaron la base de la causa en Argentina, lo que resultó en que Konstantin Rudnev —quien padece enfermedades crónicas— fuera recluido durante más de un año en una cárcel de máxima seguridad.

A pesar de que los médicos confirmaron reiteradamente la necesidad de cuidados especiales para su salud y enfatizaron la importancia de morigerar la medida cautelar, recién el 23 de abril de 2026, tras un año y un mes de encierro, se le concedió el arresto domiciliario.



En Rusia, Rudnev fue perseguido desde 1999 por ser crítico del régimen y de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Tras numerosos allanamientos infructuosos, los investigadores recurrieron a la fabricación: denuncias de padres, testimonios de testigos anónimos y peritajes contradictorios. Un tribunal lo condenó en 2013 a 11 años de prisión, ignorando todas las violaciones procesales y las pruebas de su inocencia.



Hoy, en Argentina, la historia parece repetirse. Konstantin ya carga con años de sufrimiento en prisiones siberianas. ¿Por qué él y sus allegados deben seguir pagando este precio cuando la acusación se basa en hipótesis fiscales y afirmaciones falsas de la prensa rusa? En su investigación, Introvigne y Šorytė destacan la imposibilidad de utilizar a los medios estatales rusos como una fuente de información fiable.



Un año de instrucción sin hechos nuevos

Desde la detención en marzo de 2025, ha transcurrido más de un año de investigación preliminar. En este tiempo, no ha surgido ni una sola prueba nueva. Por el contrario, incluso los indicios iniciales fueron refutados por la defensa. No hay cambios por parte de la fiscalía ni un movimiento real en el expediente.

Tamara, esposa de Konstantin Rudnev, sostiene que ha declarado en múltiples audiencias sobre la gravedad de las enfermedades de su marido y la falta de fundamento de su detención. Actualmente, debe afrontar todas las dificultades en un país extranjero mientras intenta salvar la vida de su esposo.



Críticas de la ONU a la prisión preventiva en Argentina

El Comité contra la Tortura de la ONU, en sus informes de 2022 y 2025, condenó explícitamente la práctica argentina: la prisión preventiva se aplica de forma prematura y arbitraria. En lugar de ser una medida cautelar, se transforma en una pena anticipada. Las cárceles están sobrepobladas y, a menudo, se mantiene a las personas en comisarías en condiciones deplorables, no aptas para detenciones prolongadas.



En este contexto, cobra especial relevancia el Artículo 210 del Código Procesal Penal Federal de la Nación. Según sus disposiciones, el tribunal tiene la obligación de considerar y aplicar primero medidas cautelares alternativas y menos gravosas antes de recurrir a la prisión preventiva. Entre estas medidas se encuentran la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y otras restricciones suficientes para asegurar los fines del proceso. Estas medidas morigeradas ya han sido aplicadas con éxito a los demás coimputados en esta causa.



Sin embargo, Konstantin Rudnev fue enviado directamente a una cárcel de máxima seguridad, a pesar de que la ley exige comenzar por las opciones menos severas. Su libertad bajo caución juratoria o con restricciones de desplazamiento sería plenamente acorde al Artículo 210 y a los principios de humanidad.

El interrogante sobre la "organización transnacional"

Un punto de especial absurdo es la acusación de existencia de una "organización criminal transnacional":

Ninguno de los detenidos declaró pertenecer a organización alguna; por el contrario, todos rechazan categóricamente esta versión.

No existen pruebas de liderazgo, coordinación de acciones o actividad conjunta.



El término "transnacional" apareció únicamente porque entre los detenidos hay ciudadanos rusos, lo cual no constituye una base para una imputación penal.

No existen causas penales contra Rudnev ni contra los demás implicados en ningún otro país del mundo, algo verificado y confirmado por la documentación de la defensa.

En los planteos de la fiscalía predominan las conjeturas y construcciones teóricas que, hasta el día de hoy, no han sido respaldadas por hechos concretos.

Por una decisión humanitaria



Massimo Introvigne y Rosita Šorytė concluyen que el caso requiere una evaluación exhaustiva e imparcial, considerando todas las circunstancias expuestas.

Es necesario adherirse al llamado de los expertos: la causa debe encaminarse hacia el sobreseimiento definitivo o, al menos, la medida cautelar debe ser sustituida de inmediato por una restricción menor (como la prohibición de salida del país). Un hombre contra quien no se han reunido pruebas convincentes no debe ser tratado como un criminal solo porque la instrucción, en todo un año, no ha logrado avanzar.