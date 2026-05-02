En relación con los hechos investigados en Bariloche, el nuevo abogado de Konstantin Rudnev — ciudadano ruso acusado de trata de personas —, el Dr. Martín Sarubbi, ha realizado un análisis integral de las actuaciones judiciales, actas de indagatoria y testimonios. Su conclusión es tajante y fundamentada: en este proceso, Konstantin Rudnev reviste más el carácter de víctima que de acusado.

Según surge del expediente, los datos filiatorios de Konstantin Rudnev (pasaporte e información personal) fueron utilizados sin su consentimiento y a sus espaldas. Esto fue ratificado en sede judicial tanto por la única supuesta «víctima» que figura en la causa como por otros testigos. Bajo el ordenamiento jurídico argentino, la sola aparición de estos testimonios debería haber conducido a la revisión y al cierre de la causa por inexistencia de delito fáctico.

Konstantin tiene 58 años. Permaneció más de un año bajo prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en Rawson. El 23 de abril de 2026, los jueces del Tribunal de General Roca, tras examinar las piezas procesales y advertir la manifiesta ausencia de pruebas de cargo contra Rudnev, le concedieron el arresto domiciliario en San Vicente (Provincia de Buenos Aires), bajo una caución real de 30 millones de pesos. Actualmente, resulta imperativo avanzar con la revisión para establecer de manera definitiva su estatus de víctima.

La defensa técnica prepara un pedido de excarcelación bajo caución juratoria o, lo que correspondería en derecho por ser lo más justo, el sobreseimiento total. Para la defensa, no existen elementos que justifiquen la continuidad del proceso.

Es fundamental resaltar un contraste sistémico: las personas que estuvieron en contacto directo con la documentación y con la presunta víctima se encuentran actualmente en libertad con una simple restricción de salida del país. Mientras tanto, el hombre cuyos datos fueron usurpados pasó un tiempo considerable privado de su libertad. La supuesta víctima ha declarado en reiteradas oportunidades que no se considera víctima de trata, que ingresó a la Argentina por voluntad propia y que no conoce personalmente a Konstantin Rudnev. Estos testimonios, sumados a la prueba del uso no autorizado de su identidad, cambian drásticamente el escenario procesal.

Al momento de los hechos que se le imputan, Konstantin se encontraba en su domicilio y atravesaba un cuadro de enfermedad.

Qué dice la legislación argentina sobre las falsas denuncias

El Código Penal de la Nación ya contempla normas claras que protegen contra acusaciones infundadas:

Artículo 245 del Código Penal (Falsa denuncia): sanciona a quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad.

Artículo 275 del Código Penal (Falso testimonio): prevé penas para testigos, peritos или intérpretes que falten a la verdad. La sanción se agrava (de 1 a 10 años de reclusión o prisión) si el falso testimonio se comete en una causa criminal en perjuicio del inculpado.

En este 2026, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Senado impulsan una reforma para endurecer las penas en casos de denuncias falsas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales y trata de personas. El proyecto de la senadora Carolina Losada propone elevar las penas a entre 3 y 6 años de prisión. El objetivo es lograr un equilibrio: proteger de forma efectiva a las víctimas reales y, al mismo tiempo, evitar que se destruyan vidas de personas inocentes en causas sin corpus delicti.

Precedentes judiciales que avalan la revisión

La justicia argentina ya ha aplicado criterios similares en casos recientes:

En abril de 2026, un tribunal federal dictó el sobreseimiento definitivo en la causa de Juan Carlos Molina y Ana Valeria Gómez. La acusación por trata de personas fue desestimada al comprobarse que los hechos denunciados no existieron.

El caso del Dr. Pablo Gisoni (Lomas de Zamora): tras tres años de proceso por acusaciones de abuso, fue absuelto de culpa y cargo. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ratificó el fallo en 2026. Al acreditarse la falsedad de los testimonios, se cerró la causa contra el acusado y se iniciaron investigaciones contra los denunciantes.

Estos precedentes demuestran que, ante la inexistencia de una víctima real, la retractación de testimonios y la prueba de usurpación de datos, corresponde dictar el sobreseimiento. Estos mismos elementos son los que configuran la situación de Konstantin Rudnev.

La defensa cuenta con todas las herramientas procesales: pedido de sobreseimiento, habeas corpus и recurso de revisión. Dada la edad de Konstantin, su estado de salud y la falta de sustento fáctico para mantener las restricciones a su libertad, resulta razonable su libertad plena o, como mínimo, el levantamiento del arresto domiciliario.

La Justicia debe velar por los derechos de todos los intervinientes. En este caso, un análisis riguroso e imparcial permitirá restaurar la justicia para un hombre cuya identidad fue utilizada sin su permiso. La defensa confía en que el avance del proceso culminará en una resolución justa y ajustada a derecho.