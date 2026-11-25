Este miércoles se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado San Andrés, en Tigre. La fecha vuelve a poner en primer plano el reclamo de justicia por la muerte del exfutbolista, uno de los mayores ídolos populares de la Argentina, mientras la sociedad espera conocer el resultado del proceso judicial que busca establecer las responsabilidades por su deceso.

En ese contexto, fanáticos y seguidores convocaron a una concentración a partir de las 18:00 en el Obelisco, con el objetivo de reclamar justicia por el astro. La movilización coincide con un nuevo aniversario de su muerte y se produce cuando ya se conoce la fecha en la que el tribunal dará a conocer el veredicto: será el 22 de diciembre, a las 12:00, en San Isidro.

La expectativa por el esclarecimiento de lo ocurrido atraviesa a una gran parte de la sociedad argentina. Maradona no fue solamente una figura destacada del fútbol: para millones de personas representó un ídolo popular que, a través de sus actuaciones y de su personalidad, dejó una marca profunda en sus vidas.

La dimensión de esa relación quedó reflejada inmediatamente después de su fallecimiento. Al día siguiente de su muerte, una multitud se congregó en las calles para llorarlo, recordarlo e idolatrarlo. Muchos de quienes participaron de aquellas expresiones de dolor sentían que habían perdido al hombre que les había regalado una sonrisa en distintos momentos de sus vidas.

Sus goles, gambetas, declaraciones, su idiosincrasia y su particular manera de ser construyeron una figura considerada única e irrepetible. El periodista Ernesto Cherquis Bialo ofreció una definición que sintetiza las múltiples dimensiones de Maradona al señalar que existían, al menos, "Ocho o nueve Maradonas". En esa descripción incluyó al futbolista, al padre y al hijo, al hombre que alcanzó la celebridad, al amigo, al afectivo y al sublime, pero también al abyecto y al fenomenal, al autor de frases inolvidables y a aquel cuyas expresiones era mejor olvidar.

Esa multiplicidad de facetas forma parte de la figura pública que continúa generando recuerdos, debates y reclamos, seis años después de su muerte.

Los seis profesionales de la salud imputados

El proceso judicial tiene como imputados a seis profesionales vinculados con la atención médica de Maradona durante sus últimos días. Se trata del neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

Las acusaciones no son iguales para todos. Luque, Cosachov y Forlini enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de los ocho a los 25 años de prisión. En tanto, los otros tres profesionales de la salud están acusados por homicidio culposo.

Durante el debate, los acusadores solicitaron penas de entre ocho y 16 años para Luque, Cosachov y Forlini. Para Díaz, Perroni y Almirón requirieron condenas menores. En el caso del psicólogo, dos de las querellas pidieron su absolución, una postura que generó rispideces dentro de la familia de Maradona.

El clínico Pedro Di Spagna, por su parte, fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. La decisión se produjo luego de que tanto la Fiscalía como las querellas solicitaran por unanimidad que fuera declarado inocente. Durante el juicio quedó acreditado que Di Spagna siempre se mostró a disposición del paciente, aunque Maradona lo rechazó mientras cumplía la internación domiciliaria en Benavídez.

La situación de cada uno de los imputados será considerada en la resolución que deberán comunicar los jueces, luego de un proceso que reunió numerosos testimonios y atravesó una instancia de nulidad.

Más de 70 testimonios y una fecha clave para el veredicto

A lo largo del juicio declararon más de 70 testigos. Entre ellos estuvieron las hijas y hermanas de Maradona, médicos, policías, profesionales forenses, amigos y personas que compartieron con él sus últimos días.

La amplitud de los testimonios reflejó la cantidad de personas que tuvieron contacto con el exfutbolista durante el período investigado y que fueron convocadas para aportar información al debate. Sus declaraciones formaron parte de un proceso que busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de su atención.

El jueves 22 de octubre, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón establecieron que la lectura del veredicto tendrá lugar el 22 de diciembre a las 12:00. La fecha representa una instancia decisiva para las partes y para una sociedad que espera una resolución desde hace seis años.

Sin embargo, el proceso judicial relacionado con la muerte de Maradona no concluirá necesariamente con esa lectura. También se aguarda el inicio de otro debate, que estará a cargo de jurados populares y tendrá como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, señalada como la última profesional que estuvo a cargo de velar por la salud del oriundo de Villa Fiorito.

De esta manera, mientras se aproxima la resolución del juicio que tiene a seis profesionales como acusados, permanece pendiente el comienzo de ese segundo debate.

El documental "Justicia divina" y la nulidad del primer juicio

Uno de los episodios más controvertidos que atravesó la causa estuvo relacionado con un proyecto audiovisual filmado sin autorización por Julieta Makintach, quien se desempeñaba como titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Isidro.

La magistrada realizó grabaciones para un documental en Ituzaingó 340. Durante ese proyecto caminó por los pasillos, subió escaleras, condujo hasta el lugar y hasta ofreció una entrevista en su propio despacho. La realización del material se desarrolló sin contar con la autorización correspondiente.

El episodio también tuvo una escena que provocó sorpresa durante el debate: un hombre ingresó a la sala con una cámara para tomar imágenes de las audiencias. La presencia del equipo de filmación llamó la atención de quienes se encontraban en el recinto.

Ante la mirada atónita de los familiares, las partes y los periodistas, Makintach aseguró: "Esto no es mío". En ese momento, los presentes observaban estupefactos el guion y los capítulos del documental, que llevaba el título de "Justicia divina".

El nombre del proyecto quedó asociado a una situación que puso en cuestión la imparcialidad de la magistrada. Makintach fue recusada y finalmente destituida en un jury.

Las consecuencias fueron determinantes para el desarrollo de la causa: el juicio quedó anulado y el proceso volvió a foja cero. Todo lo actuado debió reiniciarse, lo que prolongó la espera de una resolución judicial sobre la muerte del exfutbolista.

Un nuevo aniversario con la expectativa puesta en la Justicia

A seis años del fallecimiento de Maradona, la conmemoración vuelve a reunir dos dimensiones que permanecen estrechamente vinculadas: el recuerdo popular del ídolo y la expectativa por el esclarecimiento judicial de su muerte.

La concentración convocada para las 18:00 en el Obelisco expresará el reclamo de quienes siguen pidiendo justicia. En paralelo, el 22 de diciembre, a las 12:00, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán dar a conocer el veredicto sobre los seis profesionales imputados.

La causa atravesó más de 70 declaraciones testimoniales, pedidos de penas diferenciados, una absolución y la nulidad provocada por el episodio del documental filmado por Makintach. También tiene pendiente el debate por jurados populares contra Dahiana Gisela Madrid.

Mientras tanto, el recuerdo de Maradona continúa presente en la memoria colectiva. Sus goles, gambetas, frases, contradicciones y distintas facetas personales forman parte de una figura que, como describió Ernesto Cherquis Bialo, parecía contener varios Maradonas en una sola persona.

Seis años después de aquel 25 de noviembre de 2020, la Argentina vuelve a recordar al astro y mantiene puesta la mirada en una fecha judicial que podría marcar un punto decisivo en la búsqueda de respuestas sobre su muerte.