Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca: Cuánto dinero recibirá River

Adam Bareiro llegará este viernes a la Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de Boca, luego de que el club alcanzara un acuerdo con Fortaleza de Brasil por su transferencia. La negociación, que se desarrolló directamente con la institución brasileña —poseedora de los derechos federativos del futbolista—, concluyó en una cifra significativa y con un detalle contractual que añade un matiz especial al movimiento.

El atacante se someterá a la revisión médica correspondiente y, de no surgir inconvenientes, firmará su contrato para sumarse al plantel. Se trata de un paso formal pero determinante, que marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera del delantero paraguayo de 29 años.

La operación se cerró en 3 millones de dólares, una suma que, sin embargo, no tendrá como único destinatario a Fortaleza. La mitad del monto, es decir 1,5 millones de dólares, será para River, que conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista.

Una transferencia con impacto en dos veredas

El acuerdo presenta una particularidad llamativa: aunque la negociación fue directa con el club brasileño, River recibirá una parte sustancial del traspaso por una cláusula acordada en una venta anterior. El "Millonario", que mantiene la mitad de los derechos económicos de Bareiro, percibirá así 1,5 millones de dólares producto de esta transferencia.

En términos técnicos, el esquema de la operación puede desglosarse de la siguiente manera:

Monto total del pase: 3 millones de dólares.

Destino de los fondos:

1,5 millones para Fortaleza.

1,5 millones para River (50% de los derechos económicos).

Derechos federativos: en poder de Fortaleza.

Este entramado contractual convierte la llegada de Bareiro a Boca en un movimiento que impacta en dos instituciones de peso del fútbol argentino, más allá de que la negociación formal se haya concretado con el club brasileño.

Un presente goleador que respalda la apuesta

Más allá de los números económicos y las cláusulas contractuales, el arribo de Bareiro se sustenta en su rendimiento reciente. El delantero atraviesa un buen presente goleador, un aspecto central para explicar la decisión de Boca de avanzar por su incorporación.

En lo que va de 2026, convirtió cuatro tantos en ocho partidos, con un dato que subraya su momento: tres de esos goles fueron en sus últimas cuatro presentaciones. La curva ascendente en su producción ofensiva refuerza la expectativa en torno a su llegada.

Durante sus ocho meses en Fortaleza, el paraguayo disputó 31 encuentros, en los que marcó 11 goles y aportó dos asistencias. Estos números consolidan su perfil como alternativa ofensiva, capaz de ofrecer presencia en el área y eficacia en la definición.

Los registros estadísticos de su etapa en Brasil pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

Partidos jugados: 31.

Goles convertidos: 11.

Asistencias: 2.

Goles en 2026: 4 en 8 encuentros.

Este rendimiento respalda su incorporación como una pieza que puede ampliar las variantes en el ataque y aportar soluciones concretas frente al arco rival.

El gesto del "Topo Gigio" y un mensaje implícito

La última imagen pública de Bareiro antes de su inminente desembarco en la Argentina añadió un componente simbólico a la transferencia. En su última actuación, durante la victoria frente a Ferroviario por el Campeonato Cearense, el paraguayo celebró su gol con el clásico gesto del "Topo Gigio".

El festejo fue interpretado como un guiño hacia Juan Román Riquelme, a quien el delantero reconoce públicamente como su ídolo. El gesto, cargado de significado en el universo futbolero argentino, operó como una señal inequívoca en medio de las versiones que lo vinculaban con Boca.

Así, en el cierre de su etapa reciente en Brasil, Bareiro dejó una postal que dialoga directamente con el club al que está a punto de incorporarse. Entre cifras millonarias, derechos económicos compartidos y estadísticas que avalan su presente, el atacante paraguayo se prepara para iniciar un nuevo capítulo en el fútbol argentino, con un traspaso que no solo refuerza a Boca sino que también impacta en River, y con un gesto final que anticipa la dimensión simbólica de su llegada.