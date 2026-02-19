Rally de Catamarca: Anquincila define este domingo el Torneo de Verano

El calendario del Torneo de Verano llega a su instancia culminante este domingo con la disputa de la última fecha, que tendrá como escenario el tradicional Rally de Anquincila. La cita, que combina historia, exigencia técnica y convocatoria popular, marcará el cierre de un campeonato que ha mantenido en vilo a equipos y seguidores durante toda la temporada estival.

La jornada promete emoción, velocidad y un gran acompañamiento del público, en un entorno que ya es sinónimo de automovilismo regional. El Circuito de Anquincila volverá a convertirse en epicentro de la actividad motor, con un programa compacto pero determinante para la definición de los campeones.

Una jornada que comienza desde temprano

Las actividades oficiales darán inicio en horas de la mañana con el proceso administrativo y técnico indispensable para habilitar la competencia. La organización dispuso que la inscripción y verificación administrativa y técnica se desarrollen entre las 08:00 y las 11:00 horas en el propio Circuito de Anquincila.

Este tramo previo, fundamental en cualquier competencia automovilística, permitirá confirmar la participación de los equipos y verificar el cumplimiento de las condiciones reglamentarias. Allí se pondrá en marcha formalmente la última fecha, en un espacio que comenzará a palpitar la definición del certamen desde las primeras horas del día.

Tres Pruebas Especiales para definir todo

En lo estrictamente deportivo, la fecha se estructurará sobre tres Pruebas Especiales que se disputarán en el tramo Nido de Águila - Anquincila (II). Cada una de ellas tendrá una extensión de 3,60 kilómetros, configurando un esquema que combina intensidad y precisión en un recorrido breve pero decisivo.

El cronograma previsto establece los siguientes horarios:

PE 1: 11:40 hs

PE 2: 13:10 hs

PE 3: 14:30 hs

Estas tres pasadas sobre el mismo sector serán determinantes para la clasificación final. La repetición del tramo exigirá a los binomios una lectura estratégica del terreno, optimizando cada sector en busca de los tiempos más competitivos.

El formato, concentrado en una única sección cronometrada, no deja margen para errores. Cada décima contará en una fecha que no solo otorga puntos, sino que define a los campeones del certamen estival.

Un recorrido compacto y decisivo

La última cita del Torneo de Verano presentará un recorrido total de 11,20 kilómetros, distribuidos de la siguiente manera:

10,80 kilómetros de Pruebas Especiales

0,40 kilómetros de enlaces

La estructura evidencia una clara prioridad deportiva: la mayor parte del trayecto corresponde a sectores cronometrados, lo que refuerza el carácter competitivo de la jornada. Los enlaces, reducidos a 0,40 kilómetros, cumplirán la función de transición entre sectores, manteniendo la dinámica concentrada en la acción pura.

Este diseño compacto convierte a la fecha en un sprint final donde la regularidad y la capacidad de adaptación serán factores clave. No habrá largas distancias para recuperar terreno: la definición será directa, intensa y sin concesiones.

Inscripciones abiertas

Los equipos interesados en formar parte de esta fecha decisiva deberán completar el formulario online habilitado por la organización. El enlace oficial para la inscripción es:

https://forms.gle/Zqh44T3HHgpF1tiW7

Este paso será obligatorio para formalizar la participación en la competencia y asegurar un lugar en la grilla de largada de la última fecha del Torneo de Verano.