Agenda Mundial: todos los partidos del miércoles, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando con una agenda cargada de actividad y este miércoles 17 de junio ofrecerá una jornada compuesta por cinco partidos que involucran a selecciones de tres grupos diferentes. Con encuentros distribuidos entre los Grupos J, K y L, el calendario mundialista presenta compromisos de relevancia para la definición de posiciones y para el desarrollo de los distintos proyectos deportivos que participan del certamen.

Entre los atractivos principales de la jornada sobresale el debut de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal frente a República Democrática del Congo, un partido que genera expectativa por la presencia del experimentado futbolista portugués y por el estreno de su seleccionado en la competencia.

A su vez, el encuentro entre Inglaterra y Croacia aparece como el duelo más destacado del día dentro del Grupo L, enfrentando a dos selecciones que buscarán sumar puntos importantes en una zona que también integran Ghana y Panamá.

Cinco partidos para una jornada de alto interés

La programación del miércoles contempla actividad desde la madrugada hasta la noche, con encuentros repartidos en distintos escenarios de Estados Unidos, México y Canadá.

Los compromisos previstos para la fecha corresponden a tres grupos distintos:

Grupo J

Austria vs Jordania.

Grupo K

Portugal vs República Democrática del Congo.

Uzbekistán vs Colombia.

Grupo L

Inglaterra vs Croacia.

Ghana vs Panamá.

Cada uno de estos encuentros tendrá incidencia directa en la conformación de las posiciones de sus respectivas zonas, en un Mundial que ya comenzó a entregar partidos de gran intensidad.

El debut de Portugal y la expectativa por Cristiano Ronaldo

Uno de los focos centrales de la jornada estará puesto en la presentación de Portugal frente a República Democrática del Congo.El encuentro corresponde al Grupo K y representa el estreno del conjunto portugués en el torneo. La atención internacional se concentra especialmente en la presencia de Cristiano Ronaldo, quien tendrá su debut en esta edición de la Copa del Mundo.

El partido se disputará a las 14:00 horas en el Houston Stadium, escenario que albergará uno de los compromisos más esperados de la jornada.

Portugal intentará comenzar su recorrido mundialista con una victoria, mientras que República Democrática del Congo buscará sorprender en un grupo que también integran Uzbekistán y Colombia.

Inglaterra y Croacia protagonizan el plato fuerte del día

Si existe un partido señalado como el gran atractivo futbolístico de este miércoles, ese es el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Ambas selecciones se medirán en el marco del Grupo L en un duelo programado para las 17:00 horas en el Dallas Stadium.

El encuentro reúne a dos seleccionados que buscarán posicionarse favorablemente dentro de una zona que se completa con Ghana y Panamá, por lo que los puntos en disputa adquieren una importancia significativa para el desarrollo de la fase de grupos.

La expectativa en torno a este compromiso lo convierte en uno de los eventos más destacados de la fecha y en el partido señalado como el principal atractivo del calendario de este miércoles.

Colombia también tendrá acción en el Grupo K

La representación sudamericana de la jornada estará a cargo de Colombia, que enfrentará a Uzbekistán en uno de los encuentros correspondientes al Grupo K.

El compromiso se disputará a las 23:00 horas en el Mexico City Stadium y cerrará la actividad del día dentro de la programación oficial. El resultado de este partido tendrá impacto directo sobre las posiciones de una zona que también cuenta con Portugal y República Democrática del Congo.

Horarios y estadios de todos los partidos

La programación completa del miércoles 17 de junio es la siguiente:

Portugal vs República Democrática del Congo . Hora: 14:00. Estadio: Houston Stadium.

. Inglaterra vs Croacia. Hora: 17:00. Estadio: Dallas Stadium.

Ghana vs Panamá . Hora: 20:00. Estadio: Toronto Stadium.

. Uzbekistán vs Colombia. Hora: 23:00. Estadio: Mexico City Stadium.



Las opciones para seguir los encuentros en vivo

Los aficionados podrán seguir los partidos a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming.

Austria vs Jordania

TyC Sports.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Portugal vs República Democrática del Congo

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Inglaterra vs Croacia

TyC Sports.

DGO.

DIRECTV.

Disney+ Premium.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Uzbekistán vs Colombia

TyC Sports.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Ghana vs Panamá