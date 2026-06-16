River confirmó los 14 jugadores que quedaron fuera de la pretemporada: el listado

El Club Atlético River Plate difundió este martes un comunicado oficial en el que estableció los lineamientos de la preparación del plantel profesional y, al mismo tiempo, dejó en claro una decisión deportiva de alto impacto: una amplia nómina de jugadores no será tenida en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet —también mencionado como "Chacho"— y, en consecuencia, no formará parte de la pretemporada prevista en Alicante, España.

El escrito comienza detallando la planificación general del equipo:

"El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada".

Sin embargo, el eje del anuncio se centra rápidamente en las exclusiones definidas para el viaje.

La lista de jugadores que no viajarán a España

En ese mismo comunicado, el club precisó que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación que viajará a la pretemporada.

Además, se estableció una condición operativa clara para este grupo:

Deberán presentarse el lunes 22 de junio para retomar los entrenamientos en Buenos Aires.

Esta decisión se inscribe en un reordenamiento profundo del plantel, donde el cuerpo técnico evalúa alternativas de cara a la segunda mitad de la temporada 2026.

Más nombres fuera de la consideración inmediata

La reconfiguración no se limita a los futbolistas ya mencionados. El comunicado también amplía el alcance de las decisiones deportivas al incluir a otros jugadores que, por distintos motivos, no formarán parte de la delegación que viajará a España.

Entre ellos aparecen Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes atraviesan negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, situación que los deja fuera de la planificación inmediata del cuerpo técnico.

Este grupo refuerza la idea de una etapa de transición dentro del plantel, con salidas potenciales y reestructuración de roles dentro del equipo profesional.

El contexto del Mundial 2026 y las reincorporaciones

El comunicado también hace referencia a jugadores que se encuentran disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, lo que agrega una variable internacional a la planificación del club.

Se mencionan específicamente los casos de:

Kevin Castaño , representando a Colombia

, representando a Colombia Matías Galarza Fonda, representando a Paraguay

River detalló que, una vez finalizada la participación de sus selecciones, se definirá su reincorporación:

"El caso de Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente".

De esta manera, el club condiciona su disponibilidad a factores externos vinculados a la competencia internacional y a decisiones contractuales.

El caso Andrés Herrera y su situación contractual

Otro de los puntos incluidos en el comunicado refiere a la situación del defensor Andrés Herrera, cuyo vínculo con el club atraviesa un momento decisivo.

Se informó que:

Finalizará su préstamo en Columbus Crew el 30 de junio .

el . Existen negociaciones en curso para una transferencia definitiva al club estadounidense.

Este escenario abre una posibilidad concreta de salida definitiva, en línea con la reestructuración general del plantel.

Jugadores "negociables" y planificación del viaje a Alicante

Finalmente, River detalló que existe un grupo adicional de futbolistas que, si bien integrarán la delegación que viajará a Alicante, han sido declarados negociables.

El comunicado aclara que esta decisión ya fue comunicada a sus respectivos agentes, lo que introduce un matiz clave en la planificación deportiva: su presencia en la pretemporada no garantiza continuidad en el club.

La lista completa de jugadores prescindibles

La reestructuración del plantel se refleja en una nómina amplia de futbolistas que no serán tenidos en cuenta o se encuentran en situación de salida: