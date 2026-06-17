Messi explicó por qué lloró tras su primer gol ante Argelia: "Pasé unos días difíciles"

El astro argentino Lionel Messi se mostró contento con el triunfo por 3-0 de la Selección argentina ante Argelia, en "un partido complicado" por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El "10" aseguró que está "disfrutando dentro de una cancha", que es su objetivo hace tiempo y aseguró que no le presta atención a su estadísticas goleadora en mundiales, aunque afirmó que es un "honor estar ahí, al lado de Klose".

El combinado nacional se impuso por goleada ante su par africano para abrir la acción del Grupo J y encara de la mejor manera el resto de la fase de grupos, con Austria como su próximo rival, el lunes 22 de junio a las 14:00 (horario argentino).

Con la tranquilidad y humildad que lo caracteriza, luego de un partido en el que se mostró sonriente y calmado durante los 80 minutos que disputó, en los que se despachó con un triplete memorable, Messi destacó la complejidad del rival.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado", comenzó a analizar el delantero de 38 años, que destacó el nivel individual del seleccionado rival y remarcó que se trata de futbolistas "dinámicos e intensos".

Además, el atacante del Inter Miami afirmó que al combinado argentino le "costó el primer tiempo", pero dio calma al asegurar que "siempre los primeros partidos son difíciles", al recordar la derrota ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022.

Asimismo, destacó: "En este Mundial nadie regala nada, todas las selecciones son fuertes, igualadas y competitivas".

Respecto al hecho de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, junto al ex jugador alemán Miroslav Klose, Messi se mostró honrado por la situación, aunque comentó que es "sólo una estadística" a la que no le presta atención.

"No significa nada, Ronaldo es uno de los mejores jugadores que vi y no está primero", señaló el argentino en referencia al recordado delantero brasileño, tras destacar la actualidad del francés Kylian Mbappé, su ex compañero en el PSG.

Sobre su motivación para seguir jugando al máximo nivel, Messi precisó que lo que más le gusta es jugar al fútbol y siempre que esté bien desde el físico va a dar "el máximo".

Identificado con el aguerrido y destacado tenista español Rafael Nadal, Messi cerró el reportaje al admitir que nunca imaginó vivir todo lo que está viviendo, que desde la conquista del Mundial de Qatar 2022 todo lo demás es "de yapa" y agradeció el respaldo que recibió de parte de la delegación, luego de pasar "unos días difíciles por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo".