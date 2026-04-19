Agostina Hein arrasa: siete oros y una actuación histórica en los Suramericanos de la Juventud

Agostina Hein no detiene su marcha demoledora. En los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputan en Panamá, la joven nadadora argentina ratifica competencia tras competencia su condición de figura excluyente. Este sábado volvió a dejar su huella con dos nuevas victorias que la llevaron a acumular siete medallas doradas, consolidándose como una de las máximas protagonistas de la delegación nacional.

La jornada comenzó con una sólida actuación en los 100 metros mariposa, donde se impuso sin sobresaltos al registrar un tiempo de 58s96, quedando a apenas 14 centésimas de su propio récord nacional. Con ese resultado alcanzó su sexta medalla dorada en el certamen, reafirmando su regularidad y alto nivel competitivo.

La remontada que desató el show

Lejos de conformarse, Hein volvió a zambullirse minutos más tarde para cerrar el relevo argentino en los 4x100 libre, protagonizando uno de los momentos más impactantes de la competencia. Argentina se quedó con el oro con un tiempo de 3m48s11, tras una remontada espectacular frente a Brasil, que partía como favorito.

El desarrollo de la prueba fue tan ajustado como electrizante:

Guadalupe Angiolini dejó a Argentina en el tercer lugar tras los primeros 100 metros.

dejó a Argentina en el tercer lugar tras los primeros 100 metros. Mia Di Pace sostuvo esa posición en el segundo tramo.

sostuvo esa posición en el segundo tramo. Malena Santillán , con mayor experiencia, escaló al segundo puesto superando a Colombia.

, con mayor experiencia, escaló al segundo puesto superando a Colombia. Hein tomó la posta final a 86 centésimas de la brasileña Joice Otero.

Fue entonces cuando se desató el show. En los primeros 50 metros, Hein mantuvo la diferencia, reduciéndola a 85 centésimas. Pero tras el giro, en los últimos 50, desplegó toda su potencia: no sólo alcanzó a Otero, sino que la superó con claridad y le sacó más de medio segundo de ventaja. Una definición categórica que selló el oro argentino.

Una cosecha dorada y récords en cadena

El camino de Hein en Panamá ya era impactante antes de este sábado. La nadadora había construido una seguidilla de triunfos que reflejan su versatilidad y dominio en distintas pruebas.

Su cosecha incluye:

Oro en la posta 4x100 libre mixta .

. Oro en los 800 metros libre , con un tiempo de 8m22s01 , que significó un nuevo récord sudamericano , superando los 8m23s98 de la brasileña María Fernanda Costa.

, con un tiempo de , que significó un , superando los 8m23s98 de la brasileña María Fernanda Costa. Oro en los 200 metros medley , donde volvió a romper un récord sudamericano con 2m10s82 , desplazando la marca de 2m11s24 de Joanna Maranhão.

, donde volvió a romper un récord sudamericano con , desplazando la marca de 2m11s24 de Joanna Maranhão. Oro en los 200 metros libre , con 1m58s79 , estableciendo un nuevo récord argentino por tres centésimas.

, con , estableciendo un por tres centésimas. Oro en la posta 4x100 combinada, donde Argentina se impuso con 4m11s42, por delante de Brasil (4m14s26) y Venezuela (4m24s86).

Cada una de estas actuaciones no sólo sumó medallas, sino que consolidó una performance integral, con dominio en pruebas de velocidad, medio fondo y combinadas.

Una figura en ascenso

Con apenas 17 años, Hein ya es campeona mundial juvenil y una de las mayores promesas de la natación argentina. Su presente en Panamá no hace más que confirmar esa proyección. Además, fue elegida como abanderada nacional en la ceremonia inaugural, un reconocimiento a su sobresaliente nivel.

Con siete medallas doradas y aún con competencias por delante, su actuación adquiere dimensiones históricas. Este mismo sábado volverá a competir en la posta 4x100 libre femenina, mientras que el domingo cerrará su participación con los 200 metros mariposa, los 400 metros libre y la posta 4x100 combinada mixta.

Un futuro proyectado al alto rendimiento

La actuación de Hein en estos Juegos no sólo se mide en medallas, sino en la contundencia de sus registros y en su capacidad para definir competencias clave, como la remontada ante Brasil. Su rendimiento reafirma su proyección internacional y la posiciona con claridad en el camino hacia los grandes escenarios del ciclo olímpico.

En Panamá, Agostina Hein no sólo gana: domina, rompe marcas y deja señales de una nadadora destinada a marcar época.