¿Chau lluvia en Catamarca?: así va a estar este lunes

Catamarca comenzará la semana con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia constante de nubosidad y una reducida probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico previsto por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes, las condiciones generales se mantendrán estables a lo largo de toda la jornada, con variaciones moderadas en la temperatura y algunos cambios en la intensidad y dirección de los vientos.

El día se desarrollará con una importante cobertura nubosa desde las primeras horas del día hasta la noche, aunque sin señales significativas de lluvias. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero en todas las franjas horarias analizadas, consolidando un escenario de tiempo estable para el inicio de la semana.

La madrugada

Durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente nublado, configurando el primer tramo de una jornada donde las nubes tendrán un papel predominante. La temperatura se ubicó alrededor de los 13 grados centígrados, manteniendo un ambiente fresco.

En cuanto a las condiciones de viento, arrancará soplando desde el sector sur con velocidades estimadas entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Una mañana con nubosidad

Durante la mañana se mantendrán condiciones similares a las observadas durante la madrugada, aunque con una leve variación en la cobertura nubosa. El cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá levemente hasta alcanzar los 12 grados centígrados.

El viento continuará soplando desde el sector Sur, manteniendo velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Asimismo, las posibilidades de precipitaciones se mantienen ausentes. Esto refleja un escenario de estabilidad atmosférica, sin cambios bruscos en el comportamiento del tiempo.

La tarde registrará la temperatura más alta del día

Con el avance de la jornada, la tarde será el período más templado del lunes. Se espera una temperatura máxima estimada en 16 grados centígrados, el valor más elevado previsto para el día.

El cielo volverá a mostrarse mayormente nublado, reafirmando la tendencia dominante en el estado del tiempo. El SMN pronostica chances leves de lloviznas en algunos sectores del Valle Central. Otra de las principales modificaciones de esta hora estará vinculada al comportamiento del viento, que rotará hacia el Noreste (NE) y aumentará su intensidad.

Las velocidades previstas oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora, representando el momento de mayor movimiento de aire durante la jornada. Sin embargo, este incremento no estará acompañado por un aumento significativo en las probabilidades de precipitaciones.

La noche cerrará con nubosidad predominante

Hacia la noche persistirá la abundante cobertura nubosa sobre la provincia. La temperatura volverá a descender hasta los 13 grados centígrados, generando un cierre de jornada con condiciones similares a las registradas durante las primeras horas del día.

El viento soplará desde el Norte con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Al igual que en los demás períodos, las probabilidades de lluvia continuarán siendo bajas, manteniéndose entre el 0 y el 10 por ciento.

Un panorama sin sobresaltos para Catamarca

El pronóstico para este lunes 8 de junio muestra un escenario caracterizado por la estabilidad meteorológica, la presencia constante de nubosidad y temperaturas moderadas que oscilarán entre los 12 y los 16 grados centígrados.

A lo largo de toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones permanecerá en niveles mínimos, mientras que los vientos experimentarán cambios graduales en su dirección, pasando del sur durante la madrugada y la mañana, al noreste durante la tarde y finalmente al norte durante la noche.

De esta manera, Catamarca transitará el comienzo de la semana bajo condiciones de tiempo estable, con abundante nubosidad, ambiente fresco y escasas posibilidades de lluvia.

