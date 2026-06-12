Declararon culpable al medio hermano de un jugador de la Selección por el secuestro de una niña en Miami

Leonardo Venegas, oriundo de Concordia y conocido en redes sociales bajo el alias de "Ácido Mc" en YouTube, quedó en el centro de un proceso judicial de alto impacto tras ser declarado culpable del secuestro de una menor de 6 años en la ciudad estadounidense de Miami.

El hecho adquiere una dimensión adicional por su vínculo familiar con el futbolista Marcos Senesi, con quien comparte madre pero tiene distinto padre. Además, en el plano deportivo, Venegas había sido convocado por el entrenador Lionel Scaloni para reemplazar al jugador Leonardo Balerdi con vistas al Mundial 2026, una información que lo situaba en el radar mediático previo al fallo judicial.

El jurado acreditó las acusaciones tras una deliberación breve, de apenas dos horas, lo que derivó en la declaración de culpabilidad. A partir de este veredicto, el acusado podría enfrentar una pena de prisión perpetua, de acuerdo con la gravedad del delito imputado.

Cronología de los hechos en Miami-Dade

Los episodios que motivaron la causa ocurrieron en el contexto de los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2023, en el noreste de Miami-Dade, donde la víctima se encontraba disfrutando de los fuegos artificiales.

A partir de la información judicial incorporada en el expediente, la secuencia se reconstruye de la siguiente manera:

4 de julio de 2023: durante los festejos, el acusado se acercó con la intención de concretar el rapto, aunque no logró consumarlo en ese momento.

durante los festejos, el acusado se acercó con la intención de concretar el rapto, aunque no logró consumarlo en ese momento. Dos días después: regresó al mismo lugar a bordo de una Range Rover , donde la niña jugaba junto a sus amigos.

regresó al mismo lugar a bordo de una , donde la niña jugaba junto a sus amigos. En ese segundo intento, logró tomar a la menor del brazo e intentó arrastrarla.

La niña se resistió activamente y llegó a morderlo en un brazo durante el forcejeo.

durante el forcejeo. Venegas finalmente la soltó, pero antes le habría propinado un golpe.

Este conjunto de acciones fue clave para la acusación de secuestro, al ser interpretadas como un intento reiterado de privación de libertad de la menor.

Pruebas determinantes y rol de las cámaras de seguridad

Uno de los elementos centrales del proceso fue el registro de cámaras de seguridad, que resultaron fundamentales para ubicar a Venegas en la zona de los hechos entre el 4 y el 6 de julio de 2023.

La reconstrucción visual permitió reforzar la acusación, al situar al imputado en el área donde ocurrieron los intentos de secuestro y el episodio consumado dos días después del primer intento fallido.

En este sentido, el expediente se apoyó en una combinación de testimonios y registros fílmicos que consolidaron la hipótesis acusatoria presentada ante el jurado.

La versión del acusado y la estrategia de la defensa

Durante el proceso, Leonardo Venegas sostuvo su inocencia y llegó a calificar a la niña de "mentirosa", en una declaración que formó parte de su estrategia de defensa.

Por su parte, su equipo legal cuestionó el accionar de las autoridades policiales y planteó una hipótesis alternativa respecto a su presencia en la zona. Según la defensa, Venegas habría acudido al lugar por motivos vinculados a su actividad como agente inmobiliario, intentando desligar su presencia de los hechos imputados.

Estas afirmaciones fueron contrastadas en el juicio con las pruebas audiovisuales y el resto del material incorporado al expediente.

Marcos Senesi.

Contexto familiar, deportivo y situación procesal

El caso también se enmarca en un contexto de alta exposición pública debido a los vínculos familiares y deportivos del acusado. Leonardo Venegas es medio hermano del ex defensor de San Lorenzo, Marcos Senesi, con quien comparte madre pero tiene distintos padres.

En paralelo, su nombre había trascendido en el ámbito futbolístico tras ser vinculado a una convocatoria del entrenador Lionel Scaloni, quien lo habría considerado para reemplazar a Leonardo Balerdi en la preparación rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, esa proyección deportiva quedó completamente atravesada por el proceso judicial en Estados Unidos, que culminó con el veredicto de culpabilidad.

Posible condena y estado actual del caso

Con el fallo ya emitido, Leonardo Venegas enfrenta la posibilidad de una condena de prisión perpetua, en función de la calificación del delito acreditado por el jurado.

Hasta el momento, la fecha de la sentencia definitiva aún no está establecida, por lo que el proceso judicial continúa abierto en su fase de determinación de pena.

El caso, que combina elementos de violencia, prueba audiovisual y fuerte exposición mediática, permanece en desarrollo en el sistema judicial estadounidense, a la espera de la resolución final sobre la condena.