Agustín Herrera comenzó a entrenar con nuevo equipo

El púgil Agustín “La Mafia” Heredia se incorporó hace unos días al gimnasio “New Boxing”, que conduce Rodrigo Agüero con el objetivo de sumar peleas en el campo amateur y salir a combatir afuera de nuestra provincia.

En charla con RING CATAMARCA, Agüero explicó los motivos por los que se alejó del gym “Maxi Brumec”, dirigido por Luis “Piji” Tapia.

“Ahora mis horarios son diferentes por el tema de que voy a la escuela y trabajo también, por lo lejos que me quedaba entrenar en Banda de Varela, decidí trabajar con New Boxing porque me queda más cómodo ir a ahí, ya que me queda cerca de casa el gimnasio y me pude acomodar a los horarios en que puedo entrenar e ir a la escuela y trabajar”, señaló.

En cuanto a los objetivos con su nuevo entrenador, Rodrigo Agüero, afirmó: “Mi objetivo como ya hablé con el profe Rodrigo, es prepararnos para salir en busca de nuevos desafíos con posibilidades de salir a pelear afuera y poder llegar al título provincial nuevamente, y sumar muchas peleas más y enfrentarnos a los mejores para volver otra vez al ring fuerte”.

También, la “Mafia” contó como lo recibieron en su nuevo recinto de entrenamiento: “La verdad que me recibieron muy bien, son muy amables y muy buenas personas. En poco tiempo se hicieron como mi familia y nada, agradecerles por darme la oportunidad de poder sumarme al gym y vamos para adelante ya que todo sacrificio tiene sus frutos. Con el profe Rodrigo ya hablamos, tiene mi licencia en mano y me pongo a su disposición para que sigamos creciendo como personas y deportistas, y le agradezco por permitirme unirme a su equipo”.

Por último, Heredia, agradeció: “Primero que nada, quiero agradecer a Luis Santiago Tapia por todos estos años que me enseñó, que me hizo un gran boxeador y una buena persona, y que siempre me trató con mucho respeto y decirle de lo más profundo de mi corazón que lo quiero mucho y que también le deseo lo mejor y que su gym siga creciendo más y más".

"También, quiero agradecerle a Rodrigo, a Josué y a su padre Chacho, por abrirme las puertas del gimnasio y hacerme parte de su equipo de trabajo, vamos a trabajar duro para llegar a lo más alto que es lo que más quiero. Además, agradezco a RING CATAMARCA porque siempre mantiene informado a Catamarca sobre el boxeo local y nada, gracias por todo”, finalizó.