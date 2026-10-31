Agustín Tapia y Arturo Coello se consagraron campeones del Kuwait Major

Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a consagrarse en el circuito internacional. La pareja hispano-argentina se quedó con el Kuwait Major de Premier Padel tras imponerse con autoridad ante sus compatriotas Juan Tello y Maximiliano Arce Simo por un doble 6-1, en una final que duró apenas 57 minutos.

El triunfo representó el quinto título consecutivo para los denominados Golden Boys y les permitió asegurar matemáticamente el primer puesto del ranking mundial al cierre de la temporada 2026. De esta manera, el catamarqueño y el español completarán cuatro años seguidos en lo más alto.

Una temporada con 13 títulos

La consagración en Kuwait amplió la cosecha de Tapia y Coello a 13 títulos en 2026, sobre un total de 17 finales disputadas, según los datos difundidos en la cobertura del torneo.

La dupla logró encadenar cinco conquistas desde su regreso al circuito después del receso: París Major, Rotterdam, Düsseldorf, Milán y Kuwait. Así, dejó atrás el resultado obtenido en el P1 de Madrid, donde había alcanzado los cuartos de final.

La victoria también les permitió cerrar la disputa por el número uno frente a sus principales perseguidores, Ale Galán y Federico Chingotto. Según los datos informados, Tapia y Coello llegaron a los 16.820 puntos en la Race.

Agustín Tapia y Arturo Coello ganaron el Kuwait Major y aseguraron el número uno mundial

Una final sin equivalencias

En Kuwait, los número uno llegaron a la definición sin haber cedido sets y se enfrentaron a Juan Tello y Maxi Arce, novenos preclasificados, que alcanzaron por primera vez una final de Premier Padel desde que comenzaron a jugar juntos.

Tapia y Coello marcaron diferencias desde el comienzo. Con un parcial inicial de 4-0, encaminaron el primer set y lo cerraron por 6-1.

El segundo parcial mantuvo el mismo desarrollo: los campeones consiguieron una ventaja temprana de 3-0 y volvieron a imponerse por 6-1 para sellar la consagración en menos de una hora.

Con el título en Kuwait, la dupla completó una nueva conquista en la categoría Major, después de sus triunfos en Roma y París. El calendario continuará con la expectativa puesta en el Major de México y, a continuación, en el Mundial de Doha.