Alarma: El llanto de Cuti Romero tras lesionarse y el problema de Dibu Martínez

A dos meses del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, cada señal física en los futbolistas de la Selección Argentina adquiere una dimensión especial. Este domingo, la preocupación se multiplicó para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que sigue con atención la situación de Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez, tres nombres centrales en la estructura del equipo nacional y figuras decisivas en la conquista de Qatar 2022.

La jornada dejó dos imágenes especialmente inquietantes: por un lado, la salida de Dibu antes del partido de Aston Villa; por el otro, el llanto de Cuti Romero al abandonar el campo tras lesionarse en Tottenham. A ese cuadro se suma el panorama de Lautaro, que también volvió a sufrir una molestia muscular.

Cuti Romero salió entre lágrimas

La escena más fuerte se produjo en el partido de Tottenham ante Sunderland, cuando el defensor argentino sufrió un golpe que derivó en su salida con visibles gestos de dolor.

El infortunio ocurrió a los 62 minutos, con Tottenham ya abajo 1 a 0, cuando Brian Brobbey amenazaba en ataque. Romero defendió la pelota, pero tras el empujón del delantero local terminó impactando contra su propio arquero, el checo Antonín Kinsky, que logró asegurar el balón.

La acción dejó secuelas para ambos futbolistas:

Kinsky recibió atención médica pero pudo continuar

Romero debió retirarse con molestias

El defensor dejó la cancha entre lágrimas

Se desconoce la gravedad de la lesión

La imagen del cordobés, campeón del mundo y una de las piezas defensivas más determinantes del equipo nacional, generó inmediata inquietud.

"Cuti Romero":

Por su salida del partido de Tottenham contra Sunderland en la #PremierLeaguepic.twitter.com/1OHjKMzNHb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 12, 2026

La situación de Dibu Martínez

Horas antes, la preocupación había comenzado con Emiliano Martínez, quien acusó una fuerte molestia muscular durante la entrada en calor previa al cruce entre Aston Villa y Nottingham Forest, encuentro que finalizó 1 a 1.

La molestia obligó a modificar la planilla de manera urgente:

Dibu salió antes del inicio

Fue reemplazado por Marco Bizot

Ni siquiera ocupó el banco de suplentes

James Wright, de 21 años, fue convocado de urgencia

La decisión de Unai Emery respondió a un escenario límite en un compromiso exigente fuera de casa.

⛔️🇦🇷 Dibu Martínez SINTIÓ UNA MOLESTIA en la entrada en calor del Aston Villa, tras probar un pase largo, y NO FUE NI AL BANCO.



Este es el momento justo de la lesión: pic.twitter.com/cr4myQ7JC1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

Ahora, toda la expectativa está puesta en los estudios médicos que determinarán el alcance de la lesión muscular, especialmente porque la situación pone en duda su presencia en la revancha ante Bologna por los cuartos de final de la Europa League, programada para el jueves a las 16 en Villa Park.

Lautaro Martínez, otra alerta muscular

El tercer foco de atención está en Lautaro Martínez, que volvió a sufrir una molestia muscular en Inter. El delantero bahiense fue sometido a estudios en Italia, donde se confirmó una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, una zona que ya le había generado problemas recientemente.

Como consecuencia quedó afuera del partido ante Como. La lesión se produjo en una zona ya afectada y la preocupación se repite en el cuerpo técnico. La reiteración del problema físico profundiza la inquietud en un futbolista clave para el ataque argentino.

La cuenta regresiva al debut mundialista

Con Cuti Romero, Dibu Martínez y Lautaro Martínez bajo observación médica, la Selección atraviesa horas sensibles en plena cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo.

En el horizonte ya aparece la fecha marcada en rojo: Argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, desde las 22. A solo dos meses de ese estreno, las lesiones de tres campeones del mundo se transforman en una triple alarma para Lionel Scaloni, que aguarda los estudios y la evolución física de jugadores fundamentales para la defensa del título.