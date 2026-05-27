l fuerte mensaje de Juanfer Quintero en medio de rumores sobre su salida de River

La situación de Juan Fernando Quintero en River atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su regreso al club. Luego de la derrota en la final frente a Belgrano y en medio de una participación cada vez más reducida en los partidos decisivos, el mediocampista colombiano utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje cargado de simbolismo que volvió a instalar las dudas sobre su futuro inmediato en el equipo.

La publicación apareció apenas días después de dos hechos que marcaron el presente del futbolista: su ingreso faltando apenas dos minutos para el final de la definición ante Belgrano y su posterior ausencia en la convocatoria para el encuentro frente a Blooming por la Copa Sudamericana. En ese contexto, cada movimiento del jugador comenzó a ser observado bajo una lupa y cualquier manifestación pública adquirió una dimensión especial.

Un mensaje breve, pero cargado de interpretaciones

Lejos de brindar precisiones absolutas sobre lo que ocurrirá con su carrera durante el segundo semestre del año, Quintero eligió un tono moderado y emocional para dirigirse a los hinchas. El colombiano escribió: "En las buenas y en las malas mucho más", una frase que rápidamente fue interpretada como un posible gesto de respaldo hacia River en medio de la reciente frustración deportiva.

La declaración apareció en un escenario particularmente sensible para el club y para el propio futbolista. La caída en la final dejó secuelas deportivas y emocionales, mientras que la situación personal de Quintero comenzó a rodearse de incertidumbre debido a la escasa participación que tuvo en las instancias más importantes del campeonato local.

Participación reducida en los partidos decisivos

El recorrido reciente de Quintero evidencia una pérdida de protagonismo en momentos clave de la competencia. El volante colombiano sumó muy pocos minutos en el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final y también tuvo una presencia mínima en la posterior definición contra Belgrano de Córdoba.

Además, durante la semifinal ante Rosario Central permaneció en el banco de suplentes sin ingresar, una situación que profundizó las especulaciones alrededor de su vínculo con el cuerpo técnico y de su consideración futbolística dentro del plantel.

Los episodios más recientes terminaron alimentando versiones sobre un posible desgaste en la relación interna. Las desmentidas vinculadas a una supuesta complicación física sufrida durante la final disputada en territorio cordobés no lograron disipar las dudas. Por el contrario, las interpretaciones sobre un eventual cortocircuito crecieron y comenzaron a instalar la posibilidad de una tercera salida del club.

El futuro inmediato y la mirada puesta en Colombia

En medio de ese escenario, Quintero optó por enfocar su discurso hacia adelante antes de emprender viaje para incorporarse a los entrenamientos de la Selección de Colombia con vistas al Mundial 2026.

El futbolista completó su mensaje con otra frase que volvió a generar repercusión entre los hinchas riverplatenses: "Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea".

La declaración fue leída por muchos simpatizantes como una señal positiva respecto de su permanencia. Especialmente, por la utilización de la expresión "seguir dando la pelea", una construcción que sugiere la intención de continuar luchando por un lugar dentro de la consideración del director técnico de cara al próximo semestre.

Entre el silencio y la expectativa

Hasta el momento, el colombiano evitó brindar definiciones concretas sobre su continuidad o una posible salida. Sin embargo, el contexto deportivo y las decisiones recientes alrededor de su participación dejaron abierta una discusión inevitable acerca de su rol dentro del equipo.

Los últimos partidos mostraron a un Quintero relegado en los momentos de mayor exigencia competitiva, mientras que las especulaciones crecieron en paralelo a cada ausencia y a cada convocatoria en la que su nombre no apareció.

Aun así, el mensaje publicado por el jugador abrió una ventana de interpretación distinta. En lugar de alimentar una ruptura definitiva, el mediocampista eligió hablar de unión, de continuidad y de seguir luchando, conceptos que en River fueron recibidos como una posible señal de compromiso en medio de uno de los períodos más complejos desde su regreso.

El futuro de Juan Fernando Quintero continúa rodeado de incertidumbre. Pero mientras las dudas persisten y las interpretaciones se multiplican, sus palabras dejaron una certeza parcial: el colombiano todavía no cerró la puerta.