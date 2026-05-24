Alarma en la Selección Argentina: Messi salió lesionado y preocupa de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina sigue de cerca la situación física de Lionel Messi luego de que el capitán albiceleste abandonara con molestias musculares el partido que Inter Miami CF le ganó por 6-4 a Philadelphia Union, a solo 17 días del inicio del Mundial 2026.

El encuentro, disputado en el Miami Freedom Park, tuvo un desenlace preocupante para el cuerpo técnico argentino. A los 28 minutos del segundo tiempo, Messi pidió el cambio por una molestia en el posterior de la pierna izquierda y fue reemplazado por Mateo Silvetti.

Tras dejar el campo de juego, el rosarino se dirigió directamente al vestuario con visibles dificultades para caminar, donde fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre el estado físico del ocho veces ganador del Balón de Oro, aunque la preocupación crece por la cercanía del debut mundialista. La Copa del Mundo comenzará el próximo 11 de junio y el 2 del mes próximo la FIFA oficializará las listas de 26 convocados de cada selección.

ASÍ SALIÓ MESSI



A los 73´, Leo pidió el cambio y fue reemplazado por Silvetti en el duelo entre Inter Miami y Philadelphia. #MLS



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El partido ante Philadelphia Union fue el último compromiso de Messi a nivel clubes antes de la pausa de la MLS por el Mundial 2026.

Antes de salir lesionado, el capitán argentino había sido determinante para sostener a Inter Miami en un partido cargado de emociones. Asistió a Germán Berterame para el descuento parcial y dejó el campo con el marcador igualado 4-4.

Luego de su salida, Luis Suárez marcó el 5-4 y Rodrigo De Paul selló el 6-4 definitivo en favor del conjunto de Florida, justamente el día de su cumpleaños.

La situación de Messi genera expectativa en todo el país y también en provincias futboleras como Catamarca, donde los hinchas siguen con atención cada novedad sobre el estado físico del capitán argentino de cara al Mundial.