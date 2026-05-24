Santamarianos brillaron en Santiago del Estero y coparon el podio en Villa La Punta

Los bikers de Santa María volvieron a destacarse en el circuito regional de mountain bike tras una sobresaliente participación en la competencia disputada en Villa La Punta, donde lograron quedarse con varios primeros puestos y posiciones de privilegio.

Entre los resultados más destacados, Álvaro Macías se consagró ganador en la categoría Elite, mientras que Leo Nieva obtuvo el primer puesto en A1.

Por su parte, René Chaile se quedó con la victoria en la categoría C1 y Víctor Centeno hizo lo propio en Promocionales.

En categorías formativas, Juan Felipe Flores Calderón logró el segundo puesto en Menores, mientras que Aisha Centeno alcanzó el primer lugar en Cadete.

También tuvieron actuaciones destacadas Constantino Lágoria, ganador en Infantiles A; Lihuen Centeno, quien finalizó segundo en su categoría; y Nairobi Flores Calderón, que obtuvo el primer puesto en Promesa.

La delegación santamariana volvió a mostrar un gran nivel competitivo y ratificó el crecimiento del mountain bike catamarqueño en competencias regionales.