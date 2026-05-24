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Garcia Hamilton y Elwart ganaron el Rally de Recreo

24 Mayo de 2026 19.34

Con una gran actuación, la dupla integrada por Tomas Garcia Hamilton y Mariano Elwart se quedó con la clasificación general del Rally de Recreo, marcando un tiempo total de 1:20:55.39 en la competencia disputada este fin de semana.

El podio de la clasificación general se completó con Posse Juan María / Pablo Molina en el segundo lugar y Nery Carrizo / Emiliano Carrizo en la tercera posición, en una carrera que reunió a destacados binomios y un gran acompañamiento del público.

En las distintas categorías, los ganadores fueron:
A1: Garcia Hamilton / Elwart
N1: Posse / Molina
N2: Mariano Santiago Sorda / Marcelo Daniel Sorda
NH: Ayrton Salvatierra / Marcos Salvatierra

Desde la organización de Rallyceros destacaron el nivel de la competencia y el acompañamiento del público durante toda la jornada. "Estamos muy contentos por la convocatoria y por el espectáculo que brindaron los pilotos. Recreo volvió a vivir una verdadera fiesta del rally", señalaron.

Además, agradecieron el apoyo de los equipos, pilotos, instituciones y aficionados que hicieron posible una nueva edición de la competencia, consolidando al Rally de Recreo como una de las fechas más importantes del calendario regional.

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Mariano Elwart Rally Recreo Tomás García Hamilton

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