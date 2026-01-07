Alerta en la Selección: preocupación por la salida del Dibu Martínez en Inglaterra

Este miércoles, el Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez visitó al Crystal Palace por una nueva fecha de la Premier League y la atención no solo estuvo puesta en el resultado. En Catamarca, como en gran parte del país, creció la preocupación por la situación del arquero de la Selección argentina, que debió ser reemplazado en el entretiempo.

Luego de cumplir una correcta actuación durante la primera mitad, Martínez no salió a disputar el complemento y fue sustituido por el arquero neerlandés Marco Bizot. El cambio encendió las alarmas, ya que el argentino se retiró del campo apenas finalizó el primer tiempo y se dirigió corriendo al vestuario.

Al regresar para la segunda parte, las cámaras de la transmisión captaron al Dibu vestido con un camperón y aplicándose hielo en el gemelo izquierdo mientras se sentaba en el banco de suplentes, una imagen que reforzó la incertidumbre sobre su estado físico.

Hasta el momento, Aston Villa no emitió ningún comunicado oficial sobre la condición del arquero de 33 años, por lo que se aguarda un parte médico que aclare el motivo de su salida. En ese contexto, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, con reacciones divididas entre los hinchas del club inglés.

La situación se da en una temporada particular para Martínez. Tras los rumores de salida y el frustrado pase al Manchester United, la relación entre el campeón del mundo y parte del público del Aston Villa se vio resentida. Sin embargo, pese a ese clima, el arquero continúa siendo titular y sostuvo muy buenas actuaciones a lo largo del campeonato.