El fútbol argentino al borde del cese total: la AFA responde con un paro y un mensaje desafiante de Tapia

El fútbol argentino atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas de los últimos años, situándose en el centro de una disputa que escala desde los tribunales hasta las canchas de todo el país. En una jornada marcada por la máxima tensión, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus instituciones miembros han decidido cerrar filas en defensa de su conducción, tras los recientes avances judiciales que involucran de manera directa a sus máximos referentes. La respuesta institucional no se hizo esperar: una amenaza de huelga general que paralizaría el país deportivo de forma absoluta y un mensaje con tintes de provocación por parte de su máximo mandatario.

Minutos después de que trascendiera la drástica medida de fuerza impulsada por los clubes, el presidente del organismo, Claudio "Chiqui" Tapia, utilizó sus canales oficiales en redes sociales para dejar sentada su posición de liderazgo. El dirigente, quien se encuentra bajo la lupa de la Justicia por presunta evasión fiscal, publicó en sus cuentas de X e Instagram un posteo que fue interpretado por diversos sectores como una respuesta directa a los organismos de control. En su publicación, Tapia hizo referencia a una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en el Predio Lionel Andrés Messi, donde afirmó que se debatieron temas fundamentales para el futuro del fútbol argentino. Sin embargo, el cierre de su mensaje fue el que acaparó todas las miradas al sentenciar, de forma desafiante y en letras mayúsculas, la frase: "AFA SOMOS TODOS".

Una medida de fuerza unánime ante los estrados judiciales

La reacción de la estructura dirigencial ante lo que consideran un ataque externo ha sido de una cohesión absoluta y carente de fisuras. Durante la reunión de Comité Ejecutivo celebrada en el predio de Ezeiza, los dirigentes presentes tomaron una determinación de alto impacto que fue comunicada posteriormente de manera oficial. En un comunicado de prensa, la AFA explicó que los representantes de las instituciones, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y del resto de las categorías de nuestro fútbol. Esta medida de fuerza, fundamentada en el repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la asociación, está programada para comenzar el jueves 5 de marzo y extenderse hasta el domingo 8 del mismo mes.

La huelga no se limitaría únicamente a la máxima división del deporte nacional, sino que alcanzaría una escala federal y jerárquica total, afectando incluso a las categorías formativas. Quienes promueven esta iniciativa aseguran que la decisión responde de manera defensiva a lo que consideran embates sistemáticos por parte de ARCA y del juez Diego Amarante contra la institución. Para la dirigencia, la denuncia del ente recaudador nacional constituye una agresión hacia la estructura futbolística en su conjunto, lo que justifica la necesidad de una protesta de esta magnitud en señal de respaldo a sus autoridades investigadas.

La causa por evasión y el respaldo como escudo político

Detrás del conflicto mediático y el cese de actividades subyace una causa judicial que avanza con celeridad en el ámbito penal económico. La investigación involucra no solo a Claudio Tapia, sino también a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por una presunta evasión impositiva sistemática que ha movilizado los recursos del Estado. De concretarse el paro, se trataría de una acción de alto impacto que paralizaría la actividad en todo el país precisamente en la semana en que la causa judicial podría registrar movimientos clave en los tribunales.

La frase utilizada por Tapia resume el espíritu de la medida: la pretensión de que cualquier investigación contra las personas físicas que integran la cúpula directiva sea entendida como un ataque a la totalidad de los clubes y la historia del deporte local. Mientras la fecha 9 del torneo pende de un hilo y la incertidumbre se traslada a los hinchas y a la opinión pública, el fútbol argentino se encamina a un enfrentamiento donde la pelota parece haberse convertido en el rehén de una compleja partida política y judicial entre la calle Viamonte y la Casa Rosada.