Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para 2027: el video

Alpine confirmó este jueves la extensión del vínculo contractual con Franco Colapinto, quien continuará como piloto titular de la escudería francesa durante la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. El anuncio, realizado tras el cierre del fin de semana en Zandvoort y acompañado por un divertido video, terminó con las especulaciones que rodeaban el futuro del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo.

La decisión de Alpine representa una ratificación de la confianza depositada en Colapinto para las próximas etapas del proyecto deportivo. Según destacó la escudería, el rendimiento mostrado por el argentino a lo largo de las últimas carreras y su capacidad de adaptación al coche fueron factores centrales para concretar el acuerdo.

Con este movimiento, el equipo busca dotar de mayor estabilidad a su alineación de pilotos, tanto para afrontar el desarrollo técnico en lo que resta de la actual temporada como para proyectar los próximos desafíos deportivos. Colapinto continuará formando dupla con Pierre Gasly, en una sociedad que se extenderá por una tercera temporada consecutiva.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

El anuncio que confirmó la continuidad

El comunicado oficial de Alpine confirmó la decisión sobre la alineación para 2027 y dejó establecido que Franco Colapinto continuará dentro del equipo junto a Pierre Gasly.

"El equipo BWT Alpine Formula One Team se complace en anunciar la finalización de su alineación de pilotos para la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, con Franco Colapinto continuando en el equipo junto a Pierre Gasly", señaló la escudería.

La confirmación llegó pocos días después del Gran Premio de Países Bajos y en la previa de un nuevo compromiso del calendario. Para Alpine, la continuidad del piloto argentino se apoya en lo realizado durante una temporada que calificó como un verdadero punto de inflexión en su trayectoria.

El equipo destacó que Colapinto ya consiguió 19 puntos para el campeonato mundial en 2026, logrando sumar en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta la fecha.

Los números de una temporada en crecimiento

La campaña de Colapinto durante 2026 tuvo resultados destacados que fueron enumerados por Alpine al momento de anunciar su continuidad. El piloto argentino consiguió un décimo puesto en China, antes de alcanzar hasta ese momento su mejor resultado con una séptima posición en el Gran Premio de Miami, disputado en mayo.

Dos semanas más tarde, logró superar esa marca con un sexto puesto en Montreal, una actuación que el equipo valoró por la madurez, la tenacidad y el talento natural al volante demostrados por el argentino.

Alpine también remarcó que el piloto ha desarrollado una excelente relación de trabajo con el equipo y que logró adaptarse perfectamente a Enstone, un lugar que considera su verdadero hogar dentro de la Fórmula 1.

Franco y Gasly seguirán juntos

La continuidad de Colapinto permitirá mantener sin modificaciones la dupla de pilotos que integra junto a Pierre Gasly. Para 2027, ambos compartirán el equipo por tercera temporada consecutiva.

La relación entre los dos pilotos se remonta a 2025, cuando el argentino debutó junto a Gasly en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Según Alpine, ambos lograron construir una sólida relación desde entonces. La experiencia de Gasly también fue resaltada por la escudería, que lo considera uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y, con frecuencia, un compañero ideal para el desarrollo de Colapinto.

El comunicado sostuvo que la combinación entre ambos representa una fórmula destinada a impulsar al equipo hacia el futuro, mientras Alpine apunta a conseguir mayor estabilidad y mantener el impulso en todos los aspectos de su proyecto.

El compromiso de Colapinto para 2027 y la confianza mutua con la escudería fueron presentados como señales de las ambiciones del equipo para los próximos años.

Alpine, sexto en el Campeonato de Constructores

El rendimiento de la dupla, junto con un chasis y un motor mejorados, permitió que Alpine alcanzara la sexta posición en el Campeonato de Constructores durante la actual temporada. La escudería destacó la primera mitad de 2026, en la que el equipo consiguió cuatro dobletes en los puntos.

Estos resultados se registraron en los Grandes Premios de:

China.

Canadá.

Barcelona.

Gran Bretaña.

Para Alpine, estos resultados forman parte de una primera mitad de temporada considerada excelente dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. La decisión de mantener a Colapinto y Gasly para 2027 busca, precisamente, sostener esa estabilidad en la alineación mientras el equipo continúa trabajando sobre el desarrollo técnico.

Nueve nombres confirmados para 2027

Con la confirmación de la continuidad de Franco Colapinto, la lista de pilotos mencionados como confirmados para la temporada 2027 suma distintos nombres de las principales escuderías.

Entre ellos se encuentran:

Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren.

Max Verstappen en Red Bull.

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari.

Pierre Gasly en Alpine.

Alex Albon y Carlos Sainz en Williams.

En ese escenario, la presencia de Colapinto queda ratificada como parte de la estructura de Alpine, donde continuará compartiendo equipo con Gasly.

La próxima parada: Monza

La actividad no se detiene para Franco Colapinto ni para Alpine. Tras la confirmación de su continuidad, el piloto argentino ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso del calendario.

La Fórmula 1 continuará con su gira europea en el Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza durante el fin de semana del 6 de septiembre. La llegada a Monza tendrá un significado especial para el equipo. Alpine recordó que, hace casi exactamente doce meses, Pierre Gasly había sido la gran noticia de la semana previa a la carrera italiana al confirmar su confianza y compromiso con la escudería.

Ahora, la atención está puesta en Franco Colapinto, quien afrontará el próximo Gran Premio con la confirmación de que seguirá formando parte del proyecto durante la temporada 2027.